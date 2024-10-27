害走鐘獎失控！　歐耶老師首發聲「真的搞砸了」…被提詞機Cue滾

記者陳芊秀／綜合報導

第6屆走鐘獎昨日（26）在台大體育場舉行，不料歐耶老師表演脫口秀的環節，因為一口氣講了長達20分鐘，結果被工作人員架走，提詞機還寫上「滾」。他事後發文認「搞砸了」。

▲歐耶老師回應走鐘獎超時。（圖／翻攝自IG／歐耶老師）

歐耶老師透過Threads發聲：「啊，看起來真的是搞砸了，一大堆朋友都叫我別看留言，謝謝還願意找我拍照的觀眾。」他Hashtag強調「我一定會認真檢討」、「對不起各位的時間」，文末寫下「我會變得更好笑，讓我回家睡一覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友輪番回應「老師風格比較不像博恩、賀瓏Diss型，大家相對會比較失望」、「這場表演我只能說……厚厚哈哈哈！厚厚哈哈哈」、「oya~堅持沒有意義」。同時也有網友打氣「你的路線是對的不用懷疑」、「效果做的超足，講太久直接被大家罵爆，還被帶下去，根本是最有梗的一次」。

歐耶昨晚表演在開場時表示：「我是全台超時最久的，而且完全不照逐字稿，我剛剛還問工作人員有delay嗎？他們說沒有，我說那現在要來delay了。」結果他的表演長達20分鐘，原本以為要結束時，又接著繼續說下去，讓工作人員直接上台舉「請下台」的牌子。網友當時也批評「好難看」、「一點都不好笑」、「博恩可以救場嗎」，成為典禮一大失控。

▲歐耶老師表演超時。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）