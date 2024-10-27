記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣饒舌比賽節目《高等Rapper》孕育出許多傑出青年，知名歌手李泳知便是從該節目脫穎而出，進而打開高知名度。然而，該節目過去也爆出不少參賽者染毒劣跡，其中一名以藝名「Bully Da Ba$tard」（本名尹炳浩，윤병호）活動的饒舌歌手，日前被爆吸食大麻，27日又傳來他在審判收押時，竟在監獄又吸毒，審判部最終對他追加量刑。

▲Bully Da Ba$tard染遭關7年，27日被爆監獄裡又吸毒。（圖／翻攝自Bully Da Ba$tard IG）



Bully Da Ba$tard於2020年曾自首從13歲開始染毒，曾吸毒吸食LSD、搖頭丸（MDMA）、古柯鹼、K他命等藥品，他的毒癮嚴重，已經在2023年遭判刑有期徒刑7年，只是他不服判決，在收押期間上訴，怎料，27日又爆出他竟在監獄裡又吸毒，引起輿論一片譁然。

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據韓媒報導，Bully Da Ba$tard染毒一案因他上訴仍在審理中，目前遭關押在監獄裡，卻又傳出他吸毒一事，他因違反毒品管制法再次被起訴，追加刑期有期徒刑8個月，緩刑2年，並追加接受40小時毒品犯罪預防講義課程。

▲Bully Da Ba$tard曾參加《高等Rapper》、《Show Me The Money》等節目。（圖／翻攝自Bully Da Ba$tard IG）



事實上，Bully Da Ba$tard在音樂上頗有才華，除了出演《高等Rapper》，還曾參加《Show Me The Money》，只是染毒毀了一生，他2023年10月在被判刑前曾出演YouTube頻道，他坦言「一旦染毒，你的人生便不再是你的人生，而是惡魔的人生」，深知染毒不對，但已回不去。

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