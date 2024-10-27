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牧森新造型初亮相！廣告「連吃30個雞塊」列人生最難拍

記者許逸群／台北報導

演員牧森因單眼皮帥氣外型，受到品牌及廣告商青睞，近期也累積不少廣告作品，成為廣告新寵。從知名速食、知名家具品牌、便利商店、機車、航空等，都能看見他的身影，牧森害羞表示，覺得很幸運，因為廣告試鏡人眾多，很難被選中，這次有機會拍攝「雞塊」廣告，真的感動無比。

▲演員牧森拍攝廣告。（圖／周子娛樂提供）

▲演員牧森拍攝廣告。（圖／周子娛樂提供）

在最新的速食餐廳廣告中，牧森擔任男主角，趣味的廣告概念及生動的表演，讓牧森拍得很過癮，卻也認為是過去拍攝廣告中，最難拍的前三名。牧森說：「因為雞塊在空中，完全沒有位置參考點，但拿雞塊的位置要非常精準，所以只能靠重複動作讓肌肉記憶。」

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不僅如此，牧森也透露，當天吃了超過30個雞塊，非常飽，連晚餐都吃不下。此外，這次廣告也是牧森換了新造型後的初次亮相，自己非常喜歡寸頭造型，覺得很有特色，看到成品後也很有成就感。廣告上線第一天，也立刻衝破20萬人觀看。

牧森除了廣告作品不斷，近期即將在Netflix上線的影集《影后》、年底上映的電影《刺心切骨》、公視人生劇展《海豚之惡》及明年的電影《進行曲》中，也都將看到他的身影。他認為廣告需要快速精準到位，而戲劇則較有更多呼吸空間及彈性自由的表現空間，無論是廣告或戲劇，只要有挑戰性都會想嘗試。

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