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和李安領同一獎！　《女兵》梁舒涵獲台藝大傑出校友：歡迎找我演戲

記者蔡琛儀／台北報導

曾以《女兵日記》中「素娥」一角爆紅，並拿下金鐘新進演員獎的梁舒涵，至今仍在表演藝術上持續努力中，原懷有唱歌夢但苦無機會的她，不僅成為站上大舞台的唱跳歌手，甚至推出自傳成為書籍作者，而她的母校國立台灣藝術大學昨天（26日）更頒發戲劇學系傑出校友，予以表揚，曾經同樣獲頒此項殊榮的知名校友還有揚名國際的李安導演。

▲▼梁舒涵獲頒台藝大第53屆傑出校友獎。（圖／寬寬提供）

▲▼梁舒涵獲頒台藝大第53屆傑出校友獎。（圖／寬寬提供）

▲▼梁舒涵獲頒台藝大第53屆傑出校友獎。（圖／寬寬提供）

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談到當選國立台灣藝術大學第53屆傑出校友的榮譽，梁舒涵開心說：「能夠得到學校的肯定對我來說是莫大的殊榮，記得我唸書的時候因為李安導演要來領取傑出校友獎我們還跑到表演廳外面等候，想親眼看看這位國際導演，那時候就覺得如果人生中能被列為傑出校友真的是無比的光榮。而今年也很感謝戲劇系的舉薦，感謝大家給我這個持續努力的肯定！」

她表示：「對我來說金鐘獎是頒給一個團隊合作的鼓勵，而這個傑出校友的殊榮是頒給自己個人的，所以其實領這個獎比金鐘獎還要緊張，是一個我真的可以說是我自己拿到的榮耀，因為在戲劇系培養出來對戲劇認真而執著，對事情堅毅不屈永不放棄的精神是我人生的寶藏。我可以驕傲的說我是台灣藝術大學戲劇學系畢業的，也仍然在表演藝術中持續堅持，期待未來有更多戲劇作品能夠呈現給大家，我是戲劇系畢業的，歡迎大家來找我演戲！」

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