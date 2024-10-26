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邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

記者孟育民／台北報導

YouTube人氣節目《木曜4超玩》的「一日系列」受到觀眾喜愛多年，邰智源和前製作人阿良日前無預警宣布「木曜一代軍」、也就是六大金剛退役，消息震撼大批粉絲，未來動向成謎。邰智源今（26日）獨自現身走鐘獎，和阿翰共同頒獎，驚爆將自己開設新頻道！

▲▼邰智源 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲邰智源將成立個人頻道 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

邰智源出道30多年，影響力甚遠，阿翰在台上忍不住問他「很多大團體經營久了，就是會解散」，他則笑說是自然消失，沒想到阿翰接著問「是你害的嗎」，讓邰智源差點招架不住，在台上承認：「一部份啦！我們一個人不要扛全部的責任，我們要曉得責任要分散。」他更說要開設新頻道，「當舊頻道岌岌可危，大家就會開一個新頻道！希望將來能在拍攝一些日本相關的片子。」

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▲▼邰智源 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

邰智源和阿翰和共同頒獎 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

阿翰在台上還模仿阿部瑪麗亞，直接問「為什麼要把我解散了」，邰智源再次澄清：「木曜不是解散了，是自然消失了。因為他們覺得有更好的發展，他們自己去發展自己的頻道了！」

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木曜4超玩, 坤達, KID, 邰智源, 走鐘獎, 阿翰

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