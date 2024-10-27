《三人行不行》突跳16蹲！書偉台下笑瘋　百白完成11年約定哭爆

記者蕭采薇／台北報導

橫跨37年歷久不衰的李國修爆笑喜劇《三人行不行》捲土重來，與監製兼主演亮哲有好交情的Energy團員張書偉、蕭景鴻（阿弟）還各帶著另一半謝京穎、邱馨葦出席相挺，演出結束後更在現場與熱情觀眾合影，讓亮哲與導演老婆黃毓棠都感動不已。

▲亮哲（中）身為《三人行不行》主演和監製，阿弟、書偉現身力挺。（圖／亮棠文創提供）

2021年以電影《詭扯》獲台北電影獎女配角的百白，在演出結束、謝幕一開始就情緒激動狂噴淚，亮哲還伸手拍拍她的臉，他向觀眾致謝詞時表示，「11年前國修老師指定百白擔任《三人行不行》的主角，可惜她最後沒有上台，因為不久後國修老師過世，這個約定就停在11年前。

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因此當要再啟《三人行不行》時，百白二話不說答應，終於完成與恩師約定的她則是不斷拭淚，她說：「《三人行不行》是我11年前跟國修老師的約定；我21歲加入屏風，直到25歲那年，從來都沒有站上屏風表演班的舞台，我一直在台下當導演的助理，每一年、每一天看好多演出、看著前輩們站在我前方，我夢想著有一天跟他們一樣站在這個舞台。」

▲《三人行不行》是百白（中）和恩師李國修的約定。（圖／亮棠文創提供）

百白說：「我每次都站在舞台兩邊的幕裡看前輩們演出。一直到25歲那天，國修老師給我這樣的機會，希望我做他的女主角，可惜他在我排練到要上台的前一刻離開我們了。我今天是來履行承諾的，我想祂今天一定有來，今天這場演出謝謝大家陪我一起完成。我今天很平靜，因為我早就準備好了！」感人的致詞也感動台下觀眾，讓大家都跟著淚流滿面。

《三人行不行》首演日適逢星期五，劇情中數度巧妙出現Energy的《星期五晚上》哏，43歲的郭耀仁還直接來一段臉不紅氣不喘的靈活「16蹲」，獲得觀眾掌聲笑聲不斷。坐在台下的張書偉和阿弟也看得笑開懷，被亮哲邀請看劇的張書偉表示：「沒想到他們會玩這個哏，而且還一直玩，今天又剛好是星期五，滿好玩的，但其他更多哏更好笑，根本整場都很好笑。這是我第2次看，第一次是10幾年前看的。」

▲（左起）書偉、阿弟在台下看到「16蹲」很驚喜。（圖／亮棠文創提供）

李國修老師的嫡傳弟子、導演黃毓棠在首演結束後也跟著大家一起感動流淚，她激動表示：「其實百白一出場我就哭了，當年在屏風表演班，我是看著她長大的，她是有天賦又努力的演員，所以我知道她這一段路有多麽努力跟堅持，很開心她拍排除萬難回來演《三人行不行》，11年前的導演就是我，今天晚上，我們都實現當年的承諾了。」

同時黃毓棠還告白老公亮哲：「他今天的演出真的太強了，他2009年演我導演的《北極之光》，說真的，他當時的演技好爛！但我今天告訴他『你真的脫胎換骨到我會害怕！』，因為他身兼監製，校長兼撞鐘處理很多事，幾乎沒時間排戲，但他今晚的演出精彩到讓我崇拜！」亮哲對於首度被老婆告白「崇拜」，驚喜直呼：「不知所措、嚇死我了！」

▲謝承均現身挺亮哲。（圖／亮棠文創提供）

《三人行不行》10月25日起於新北藝文中心演藝廳展開為期兩周的周末公演，這次除了基本的兩男一女的組合之外，還有備受劇迷期待的彩蛋場，可以一次在台上看見所有演員，詳情請洽OPENTIX或亮棠文創粉專。