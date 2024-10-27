ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《三人行不行》突跳16蹲！書偉台下笑瘋　百白完成11年約定哭爆

記者蕭采薇／台北報導

橫跨37年歷久不衰的李國修爆笑喜劇《三人行不行》捲土重來，與監製兼主演亮哲有好交情的Energy團員張書偉、蕭景鴻（阿弟）還各帶著另一半謝京穎、邱馨葦出席相挺，演出結束後更在現場與熱情觀眾合影，讓亮哲與導演老婆黃毓棠都感動不已。

▲《三人行不行》亮哲、阿弟、書偉。（圖／亮棠文創提供）

▲亮哲（中）身為《三人行不行》主演和監製，阿弟、書偉現身力挺。（圖／亮棠文創提供）

2021年以電影《詭扯》獲台北電影獎女配角的百白，在演出結束、謝幕一開始就情緒激動狂噴淚，亮哲還伸手拍拍她的臉，他向觀眾致謝詞時表示，「11年前國修老師指定百白擔任《三人行不行》的主角，可惜她最後沒有上台，因為不久後國修老師過世，這個約定就停在11年前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此當要再啟《三人行不行》時，百白二話不說答應，終於完成與恩師約定的她則是不斷拭淚，她說：「《三人行不行》是我11年前跟國修老師的約定；我21歲加入屏風，直到25歲那年，從來都沒有站上屏風表演班的舞台，我一直在台下當導演的助理，每一年、每一天看好多演出、看著前輩們站在我前方，我夢想著有一天跟他們一樣站在這個舞台。」

▲《三人行不行》亮哲、阿弟、書偉。（圖／亮棠文創提供）

▲《三人行不行》是百白（中）和恩師李國修的約定。（圖／亮棠文創提供）

百白說：「我每次都站在舞台兩邊的幕裡看前輩們演出。一直到25歲那天，國修老師給我這樣的機會，希望我做他的女主角，可惜他在我排練到要上台的前一刻離開我們了。我今天是來履行承諾的，我想祂今天一定有來，今天這場演出謝謝大家陪我一起完成。我今天很平靜，因為我早就準備好了！」感人的致詞也感動台下觀眾，讓大家都跟著淚流滿面。

《三人行不行》首演日適逢星期五，劇情中數度巧妙出現Energy的《星期五晚上》哏，43歲的郭耀仁還直接來一段臉不紅氣不喘的靈活「16蹲」，獲得觀眾掌聲笑聲不斷。坐在台下的張書偉和阿弟也看得笑開懷，被亮哲邀請看劇的張書偉表示：「沒想到他們會玩這個哏，而且還一直玩，今天又剛好是星期五，滿好玩的，但其他更多哏更好笑，根本整場都很好笑。這是我第2次看，第一次是10幾年前看的。」

▲《三人行不行》亮哲、阿弟、書偉。（圖／亮棠文創提供）

▲（左起）書偉、阿弟在台下看到「16蹲」很驚喜。（圖／亮棠文創提供）

李國修老師的嫡傳弟子、導演黃毓棠在首演結束後也跟著大家一起感動流淚，她激動表示：「其實百白一出場我就哭了，當年在屏風表演班，我是看著她長大的，她是有天賦又努力的演員，所以我知道她這一段路有多麽努力跟堅持，很開心她拍排除萬難回來演《三人行不行》，11年前的導演就是我，今天晚上，我們都實現當年的承諾了。」

同時黃毓棠還告白老公亮哲：「他今天的演出真的太強了，他2009年演我導演的《北極之光》，說真的，他當時的演技好爛！但我今天告訴他『你真的脫胎換骨到我會害怕！』，因為他身兼監製，校長兼撞鐘處理很多事，幾乎沒時間排戲，但他今晚的演出精彩到讓我崇拜！」亮哲對於首度被老婆告白「崇拜」，驚喜直呼：「不知所措、嚇死我了！」

▲《三人行不行》亮哲、阿弟、書偉。（圖／亮棠文創提供）

▲謝承均現身挺亮哲。（圖／亮棠文創提供）

《三人行不行》10月25日起於新北藝文中心演藝廳展開為期兩周的周末公演，這次除了基本的兩男一女的組合之外，還有備受劇迷期待的彩蛋場，可以一次在台上看見所有演員，詳情請洽OPENTIX或亮棠文創粉專。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣！　陳美鳳不捨擁別：勇敢去飛

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣！　陳美鳳不捨擁別：勇敢去飛

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」！　現場爆粗口全播送

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」！　現場爆粗口全播送

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！　台上告白「我愛你」慘被打槍

孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！　台上告白「我愛你」慘被打槍

坤達筷子掉了會怎撿？柯佳嬿「正經講X話」放閃 萬人笑翻：後勁好強

坤達筷子掉了會怎撿？柯佳嬿「正經講X話」放閃 萬人笑翻：後勁好強

眾量級家寧證實分手後首發聲！收到海量私訊感激：謝謝陪在我身邊

眾量級家寧證實分手後首發聲！收到海量私訊感激：謝謝陪在我身邊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣！　陳美鳳不捨擁別：勇敢去飛

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」！　現場爆粗口全播送

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！　台上告白「我愛你」慘被打槍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

三人行不行, 張書偉, 蕭景鴻, 阿弟, 亮哲, 百白

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／10月27日星座運勢　金牛最會算！折扣品買買買
  2. 越南旅行被發現台灣人！　店員找她大聊許光漢…吳宇舒揭當地變了
  3. 《三人行不行》突跳16蹲！書偉台下笑瘋　百白完成11年約定哭爆
  4. 少時粉絲追星拍成電影「紀念自己這麼喜歡過一個人」　徐鈞浩演偶像效法柾國
  5. 曹佑寧認：今天出門也有KISS GOODBYE！　玩鬼屋嚇到要打人
  6. 和李安領同一獎！　《女兵》梁舒涵獲台藝大傑出校友：歡迎找我演戲
  7. 優人神鼓遭火襲「排練場付之一炬」　創辦人劉若瑀：走回30年前初心
  8. 「豆豆原型」黃遠證實沒加入《魔法阿媽》續集　巫書維扮猴怕中暑
  9. 黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書
  10. 眾量級家寧證實分手後首發聲！收到海量私訊感激：謝謝陪在我身邊

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366