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楊麗音驚曝「家族失智症基因」　媽媽開冰箱：不知道魚長怎樣

記者蕭采薇／台北報導

電影《阿婆非死不可》26日於雄影首映，以黑色幽默手法講述客家家庭關係以及失智症，楊麗音飾演「阿婆」，與飾演媳婦的張詩盈、孫女林思廷有不少衝突戲。楊麗音分享自己的阿婆和媽媽也是失智症患者，家族有豐富的經驗。

▲《阿婆非死不可》（左起）林思廷、張詩盈、導演陳怡蓉、楊麗音。（圖／高雄電影節提供）

▲《阿婆非死不可》（左起）林思廷、張詩盈、導演陳怡蓉、楊麗音。（圖／高雄電影節提供）

導演陳怡蓉與主演楊麗音、張詩盈、林思廷26日參與映後活動，楊麗音片中有被害妄血症，覺得全家人都要殺她。林思廷坦言她在片中對楊麗音真的很沒禮貌，不僅拿刀攻擊，還用枕頭悶死對方，「我拍完都會跟麗音姐道歉，在『下手』的時候也會控制一下力道。」

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《阿婆非死不可》是陳怡蓉從家人相處的經驗發展出來的故事，「我從小到大看我媽媽和舅舅為了誰要照顧失智阿婆這件事不斷爭論，最後丟到我家，原因竟是因為我家有電梯，我覺得太荒謬了，但面對荒謬的處境，我們仍然必須要面對接受。」

▲《阿婆非死不可》（左起）林思廷、張詩盈、導演陳怡蓉、楊麗音。（圖／高雄電影節提供）

▲《阿婆非死不可》楊麗音。（圖／高雄電影節提供）

楊麗音分享自己的阿婆和媽媽也是失智症患者，「我阿婆年輕時種田，身體很硬朗，所以很麻煩的是，她有時候會把沙發和桌椅疊在門口不讓人進來；後來我媽媽也失智了，有一次我在煮飯請她幫我拿冰箱裡的魚，她卻一直站在冰箱前不動，後來把門關上說今天不吃魚，其實是因為她認不出哪個是魚了。」

片中更聚焦傳統客家家庭的婆媳問題，張詩盈飾演閩南媳婦，由於不是客家人，又不會講客家話，讓楊麗音很不滿意這個媳婦，兩人因此爆發衝突。張詩盈說片中楊麗音用客語罵她，她就會故意用台語回嗆，但事實上這都是楊麗音幻想出來的，「我們都活在阿婆的世界裡，我在她世界就是一個很討厭的媳婦。」

▲《阿婆非死不可》（左起）林思廷、張詩盈、導演陳怡蓉、楊麗音。（圖／高雄電影節提供）

▲《阿婆非死不可》導演陳怡蓉。（圖／高雄電影節提供）

林思廷片中與楊麗音的關係也相當微妙，雖然是演楊麗音的孫女，但其實也可以解釋成她是楊麗音未完成的夢想，「我是在法國留學的孫女，而阿婆年輕時其實有法國夢，導演有個說法是，我就是阿婆想像出來的人，是另一個世界的她，幫她完成未完的法國夢想。」

▲《阿婆非死不可》（左起）林思廷、張詩盈、導演陳怡蓉、楊麗音。（圖／高雄電影節提供）

▲《阿婆非死不可》張詩盈。（圖／高雄電影節提供）

為了演出法國夢阿婆，楊麗音特別穿上色彩飽和的華麗衣服，「我覺得有點魔幻寫實，定裝時導演給我穿得很炫，但我差點中暑」，陳怡蓉說她有參考《艾蜜莉的異想世界》，希望演員服裝可以是大塊色塊的設計，電影最後也致敬《鬼店》等驚悚經典電影片段，呈現阿婆想像大家用各種方式殺她，更透露電影最後有彩蛋，大家一定要看到最後。

 

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