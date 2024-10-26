走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

記者劉宛欣／綜合報導

AV女優也是YTR的「我是蘇暢SuChang」以各種大尺度性話題走紅，頻道擁有30.7萬訂閱，這次靠著拍攝「殘廢澡」與「私密處按摩」全套流程教學入圍第6屆走鐘獎「可以色色獎」，26日稍早她以一襲超低胸銀色緊身禮服走上走鐘紅毯，大露D級雙球，讓不少老司機直呼噴鼻血。

▲蘇暢入圍今年走鐘獎的可以色色獎。（圖／翻攝YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

今年走鐘獎半在台大體育館，蘇暢26日踏上走鐘獎紅毯，選一襲銀色亮片連身短裙，貼身的設計完美勾勒出她傲人的身材曲線，禮服在胸前僅靠兩環支撐，深V剪裁加上獨特的鏈結細節，使得整體造型既華麗又性感。蘇暢的豐滿上圍與健美的身材，許多粉絲也被她的火辣造型所吸引，不少網友留言讚歎「真舒暢！」

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▲蘇暢的紅毯造型相當火辣。（圖／翻攝YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

蘇暢走完紅毯以後，也在個人Instagram上傳了自拍短片，開心的秀出今天的裝扮，胸前的東西半球讓人目不轉睛，她則配文寫下「今天是沒人認識暢」。

蘇暢以「華語第一女優」、「傳奇女優」的身份被熟知，曾創下上億觀看次數的紀錄。近年她轉戰YT市場，促進情趣的教學影片馬上就入圍這次走鐘獎「可以色色獎」，也因她健康、性感的形象引發話題。