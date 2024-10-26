才證實分手！眾量級家寧首露面　公主裝現身紅毯狀況曝光

記者孟育民／台北報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧26日雙方首度發文對外證實，「決定結束我們的關係（我們分手）已經有一陣子了，謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情，也感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好。」同時也宣布眾量級頻道暫時停更。家寧稍早首露面現身走鐘獎，以一身公主裝亮相，心情看似相當好，不過在台上不發一語，都是由旁人說話，僅說了自己服裝是走復古風！

▲▼家寧分手後首露面。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

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Andy和家寧26日公開發文，證實在經過深思熟慮後，已經決定結束彼此的關係，也宣布眾量級CROWD的所有頻道將暫時停止更新，對於傳了許久的分手謠言，兩人表示已經分手好一陣子，「我們畢業啦～決定結束我們的關係（我們分手）已經有一陣子了，謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情，也感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好。」

Andy和家寧向粉絲表達了深深的感謝，「謝謝你們在無數個日子陪伴讓我有勇氣去創作、挑戰、經歷人生各種瘋狂大小事,你們的每一個讚、每一則留言,都是推動我們向前的力量。」儘管眾量級的頻道將暫時停更，但他們表示，這只是旅程中的一個小休息點，將繼續保持頻道開放，希望留下大家共同的回憶。



