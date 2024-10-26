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快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

記者田暐瑋／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧頻傳分手，26日雙方首度發文對外證實，「決定結束我們的關係（我們分手）已經有一陣子了，謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情，也感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好。」同時也宣布眾量級頻道暫時停更，但發出後沒多久卻立刻刪文。

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

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Andy和家寧26日公開發文，證實在經過深思熟慮後，已經決定結束彼此的關係，也宣布眾量級CROWD的所有頻道將暫時停止更新，對於傳了許久的分手謠言，兩人表示已經分手好一陣子，「我們畢業啦～決定結束我們的關係（我們分手）已經有一陣子了，謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情，也感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好。」

Andy和家寧向粉絲表達了深深的感謝，「謝謝你們在無數個日子陪伴讓我有勇氣去創作、挑戰、經歷人生各種瘋狂大小事,你們的每一個讚、每一則留言,都是推動我們向前的力量。」儘管眾量級的頻道將暫時停更，但他們表示，這只是旅程中的一個小休息點，將繼續保持頻道開放，希望留下大家共同的回憶。

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

最後，兩人也宣布將成立自己的個人頻道，「我們將用不同的方式出現在你們的生活中，依然不會忘記眾量級的初衷–––帶更多歡笑與幽默的力量分享給你們。最後，謝謝一路以來的支持與陪伴，畢業快樂。」

▲眾量級宣布分手，沒多久後卻刪文。（圖／翻攝自眾量級IG）

▲眾量級宣布分手，沒多久後卻刪文。（圖／翻攝自眾量級IG）

眾量級全文：

我們有話要說

哈囉大家好 我們是眾量級 我是眾量級的Andy老師 我是眾量級的家寧 有些話想對你們說,又到了我們黃金五秒鐘的時間,再請大家幫我們分享留言按讚,還沒訂閱關注的朋友們記得幫我們訂閱關注喔,記得開小鈴鐺,5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 ... ok check it out!

哈囉 親愛的眾量級粉絲們 今天我們要和你們分享一個消息,經由深思熟慮後,我們畢業啦~ 決定結束我們的關係(我們分手)已經有一陣子了,謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情,也感激這一路走來的心酸與喜悅,也祝福彼此未來會更好。

同時由於我們個人的調整和成長,眾量級CROWD全部頻道也將會暫時停更。

接下來有些話想對你們說...

這一路走來真的非常感謝每一位愛戴和支持我們的粉絲,謝謝你們在無數個日子陪伴讓我有勇氣去創作、挑戰、經歷人生各種瘋狂大小事,你們的每一個讚、每一則留言,都是推動我們向前的力量。每當遇到困難時,你們的鼓勵總能讓我們找到繼續前行的理由,讓我感受到我們彼此的連結,無論是在影片下方留下溫暖的話語,還是私訊裡的真心支持,我們都銘記於心給予,我們力量去超越自我。你們的陪伴不僅讓我勇敢地迎接各種挑戰,也讓我們體會到創作的真正意義,因為這不再只是影片,而是我們與你們共同建立的回憶與情感。

即使隔著螢幕的兩端,也能真切的感受到。每次在活動中或私下的偶遇,哪怕素未謀面,依然能感受到你們的熱情與溫暖,這份來自你們的愛與鼓勵深深烙印在我們的心裡。正是因為有你們的支持與鼓勵,才能一路走到今天。

我們相信這只是共同旅程中的一個小休息點,未來我們依然希望能夠與你們分享更多的故事和經歷,繼續一起探索生活的美好與可能性。

雖然眾量級頻道將會暫時停更,但目前我們決定繼續保持頻道的開放,因為這裡有大家共同的回憶。

接下來 我們將各自展開新生活,邀請大家繼續關注我們新頻道。 Andy老師的【Andy老師】及家寧的【秘月期POPO】 我們將用不同的方式出現在你們的生活中,依然不會忘記眾量級的初衷–––帶更多歡笑與幽默 的力量分享給你們。

最後,謝謝一路以來的支持與陪伴,畢業快樂。

各位，我們後會有期，愛你們每一個人。

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