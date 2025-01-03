統籌5點駁大愛台「不匯款要怎留50人員」：無法接受不合理對待

記者張筱涵／綜合報導

導演陳保中日前控訴大愛電視台《姊的魔法廚房》遭遇被迫拍攝中斷，還陷入財務困境的狀況，最終決定對提告。統籌3日見到電視台聲明後，於社群平台發聲抱不平。

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▲導演陳保中向大愛電視台提告。（圖／翻攝自陳保中臉書）



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▲大愛電視台聲明。（圖／大愛電視台提供）

統籌近日在社交平台Threads上發表了一篇長文，詳細闡述了他與大愛電視台合作過程中的種種不滿與疑惑，並對電視台的聲明提出質疑。他表示，業界內部都知道，拍攝電影或戲劇並不是隨心所欲的事情，尤其是像大愛電視台這種以人文精神為主打的頻道。他強調，劇組所有的決定都經過討論，不可能不回應任何問題。他還要求劇組人員在群組內提問，以保證透明度和紀錄的完整性。

針對大愛電視台聲明中提到的「屢勸不聽」，統籌表示完全不符合事實。他每天都在現場，並且積極與電視台人員討論如何呈現劇本中的內容。他指出，劇本內出現的某些不合理劇情也是經過積極詢問和討論的結果，並非劇組單方面決定。

統籌還透露，劇組在3月底接到通知停拍，但並未得到具體的原因回應。當他們試圖與決策者聯繫時，卻無法得到任何解答。4月初再次收到公文，要求改進不符合史實的部分：「我請教一下，你們就已經不匯款給我們了，我們要拿什麼薪資請大家留下來，還要等一個不知道什麼時候會有答案的回覆嗎？這些工作人員有家庭、生活要顧，40、50個影視產業工作人員（包含各種專業領域的人才）我覺得沒有一間公司養得起啦。」

在聲明中，統籌對大愛電視台使用「無奈」一詞表示不滿，認為這樣的說法顯得電視台高高在上，而劇組則被描繪成不講道理的一方。他強調，劇組所有成員都是專業且盡責的，沒有任何人馬虎行事。

統籌表示，這個故事本身具有深厚的人文價值，並且調光後的畫面非常出色，讓他感到驕傲和成就感。他強調，這些都是他仍然留在影視圈的原因之一，並呼籲大家在資訊發達的時代裡，應該了解事情的真相，不要被某些集團或公司的形象所誤導。

最後，統籌表示：「在經歷過神仙谷事件過後，我更無法接受這種不合理的對待，拍戲真的沒什麼了不起的，只希望在資訊發達的時代裡，能讓更多人知道事情的真相，不要因為某些集團或是公司的形象而被誤導了，大不了我去做水電，希望新鮮的肝或是想要進這一行的朋友要三思（建議大家看看電影、影集就好），感恩的心啊～感恩啊。」

【統籌全文】

沒想到第一次用Threads是用在這種事情上

看完Da台的聲明

我個人不能接受的部份

1.

業界的朋友都知道

拍電影、戲劇真的不是我們想怎麼拍就怎麼拍

更何況這種主打人文志業的電視台

我們怎麼可能會愚昧到

任何決定都不討論、不回應

更何況當初就是怕會有麻煩

我還要求所有劇組人員

不要私下詢問或是略過我去找台內人員對答案

一定都要在群組提問

這些紀錄仍都在

如果那些都不是問題？

那我就想請問教育部如何解釋問題一詞

2.

跟Da台合作過的業內朋友都知道

Da台的戲是不可能會出現造成負面影響或是情緒的東西

聲明指出我們屢勸不聽

不論書面跟現場

現場我每一天都在

你們來我都在

哪裡有屢勸不聽一說

不符合史實

要不要把劇本拿出來看一下

劇本內出現多少不合理的劇情內容？

你們就拿劇本出來讓大家知道就好了啊

菸酒一看就不合理

我們也是積極的詢問

想用什麼方式呈現

導演跟導演組開拍前一個月每一天都在劇辦

逐場逐句的畫分鏡、討論鏡位、臨演人數等

就是為了把戲拍好

而不是因為經費不足

就各種簡單拍

然後要被說成屢勸不聽，不符合史實

真照劇本拍

我看第二個禮拜就停拍了吧

下面還有

3.

誤導真相

我們3月底凌晨接獲通知停拍

但是就沒有然後了

問就說是同心圓的決定

說實在

當初我們也是很積極的想要了解

並想接觸同心圓想詢問原因甚至去解決

但是為什麼沒有所謂這個做決定的人出現

然後4月初就是一樣發一樣的公文過來

說我們不符合史實要求改進

我請教一下

你們就已經不匯款給我們了

我們要拿什麼薪資請大家留下來

還要等一個不知到什麼時候會有答案的回覆嗎？

這些工作人員有家庭、生活要顧

40-50個影視產業工作人員（包含各種專業領域的人才）我覺得沒有一間公司養得起啦

我們就幾個人留下來處理後續事宜

5月還來？我就問誰說復工了？你們也沒有說過同心圓同意復工

而且沒錢到底要怎麼拍？

4.

用無奈一詞好像顯得你們高大上

我們是一群不講道理的人一樣

到底誰比較蠻橫無理

5.

付款即時

合約就是我們準時給資料，無誤要日期內匯款

這個只要有簽過合約的都知道吧

發薪日那天不發錢？

這到底是什麼聲明？

以上

老實說

這個故事本身是具有人文價值的

本尊們也是非常善良的三位長輩

我非常敬重她們

調光後的畫面真的好看

看到畫面的我

讓我有一種回到大學時期第一次完成作品的感動與成就感

這些東西大概就是我還待在影視圈的原因吧

除了羊肉爐

清者自清

但是我沒有辦法當啞巴

尤其是指桑罵槐的影射人員失職

他們都是非常專業跟盡責的夥伴

沒有人在馬虎自己的職責或專業

雖然結果都要等法律程序才會塵埃落定

而且業內還有很多專業優秀的人才在替他們拍攝

這個故事的第二版也已經殺青了

恭喜各位

幸好沒有遇到類似狀況

大家還是要記得保護自己

在經歷過神仙谷事件過後

我更無法接受這種不合理的對待

拍戲真的沒什麼了不起的

只希望在資訊發達的時代裡

能讓更多人知道事情的真相

不要因為某些集團或是公司的形象而被誤導了

大不了我去做水電

希望新鮮的肝或是想要進這一行的朋友要三思（建議大家看看電影、影集就好）

感恩的心啊～感恩啊

▼統籌Threads全文。（貼文／取自Threads，如遭刪除請見諒）