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林明謙合作女友曾寶儀　遇爭吵吐心聲「忍過去」！

導演林明謙拍攝紀錄片《交換禮物》，面對癌症治療有更多元角度。（圖／趙文彬攝）

▲導演林明謙拍攝紀錄片《交換禮物》，面對癌症治療有更多元角度。（圖／趙文彬攝）

圖文／CTWANT

導演林明謙跟女友曾寶儀合作推出紀錄片《交換禮物》，片中紀錄下癌症病友的抗癌歷程，同時以身心靈角度呈現更多元的治療方式。林明謙接受CTWANT 時報周刊專訪，被問到最初拍攝動機，他苦笑喊：「就真的很煩啊。」透露主創團隊年過40、50歲，陸續開始面對到親友生病需要照顧，身為陪病者難免有情緒，「有時候你明知道病人決策有問題，但他們在病床上就是沒辦法想。」期間還面臨受訪者、監製曾國駿愛妻小琦離世打擊，停拍了1年多才復拍。

導演林明謙表示女友曾寶儀首次合作拍攝，兩人個性一快一慢，難免會有爭吵的時候。（圖／趙文彬攝）

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▲導演林明謙表示女友曾寶儀首次合作拍攝，兩人個性一快一慢，難免會有爭吵的時候。（圖／趙文彬攝）

林明謙坦言面對癌症就像馬拉松，往往面對復發或治療副作用才是關鍵，採取何種治療方式是人生中很重要的問題。有時候病人基於恐懼或各種因素，往往很倉促下決定，身為陪病者即便知道治療方式不妥，也不方便表達意見，「這個選擇有時候決策品質並不好，如果你前面就用跑百米的速度在跑，矇著眼就決定了，這樣好嗎？那我可不可以早一點做成片子給大家看，在還沒生病前先看，如果了解的更多，會不會有不一樣的事情發生？」

《交換禮物》拍攝長達4年多，林明謙跟曾寶儀為此探究各種中西醫、身心靈等治療方式，以及身體疾病與情緒的關聯。片中也拍下曾寶儀堂弟曾國駿愛妻小琦生前抗癌的辛苦歷程。林明謙坦言小琦離開後，電影停了1年多，無法再拍下去，「我沒想過，我拍的人會死掉，因為我拍過很多怪事，覺得我的鏡頭是很有魔力的，但是她竟然死了。」

Olga（右）罹患乳癌四期，歷經乳癌四期、治療痊癒後又復發，復發後再康復。（圖／台北双喜提供）

▲Olga（右）罹患乳癌四期，歷經乳癌四期、治療痊癒後又復發，復發後再康復。（圖／台北双喜提供）

小琦的離開，對拍攝團隊無疑是一大打擊，直到一年多後，林明謙好友Olga發現罹患乳癌四期，團隊才又重啟拍攝，再次去看Olga如何面對癌症治療，以及身邊親友身為陪病者，又是如何陪伴Olga走過抗癌路。如今Olga神奇挺過罹癌、復發又再康復，林明謙也再次體會到身為陪病者的心境轉變。他坦言以往陪病經驗都伴隨很多負面經驗，「以前會覺得陪病，就像是在懲罰陪伴的人一樣，但有時候陪伴就是有條線，不要自己扛起所有事情，就是陪伴他，去跟他做一樣的事情。」

林明謙和曾寶儀愛情長跑19年，兩人難得一起工作，讓他看到曾寶儀不同於生活上的另一面。（圖／趙文彬攝）

▲林明謙和曾寶儀愛情長跑19年，兩人難得一起工作，讓他看到曾寶儀不同於生活上的另一面。（圖／趙文彬攝）

《交換禮物》也是林明謙與曾寶儀情侶檔首次合作，林明謙透露兩人交往19年，一定會有磨合跟爭吵，兩人個性一個快一個慢，他身為導演，喜歡全方面去思考、隨興地安排拍攝節奏；曾寶儀則是效率高，喜歡積極安排拍攝，每個東西都要準確，那麼面對爭吵如何解決？林明謙笑回：「通常有一個辦法，就是忍過去！」

不過他也表示在合作過程中，看到曾寶儀不同以往的一面，「她就是會很快速的把很多事情圓滿起來，掌握住現場的人的情緒，原來她工作的樣子是這樣。」注意到首映現場觀眾反應的同時，也能兼顧在場流程。拍攝過程中，曾寶儀也能消化難懂的醫療術語跟艱澀的醫學研討會內容，「同樣的話，醫生講不知道為什麼就是很想睡，但寶儀講一句話就可以讓大家理解。」並戲稱想要快速進化，就是與伴侶一起工作。那麼未來還有合作計畫嗎？他笑回：「還是暫時先不要。」

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