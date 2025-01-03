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潘若迪不扮席琳狄翁了　找馬力歐再搞英熙娃娃比本尊可怕

記者葉文正／台北報導

「亞洲有氧天王」潘若迪在眾多網友敲碗許願下，隨著《魷魚遊戲》第二季熱播，再度化身機器英熙娃娃！大跳超洗腦電音版「我姑媽」影片。此次影片特地邀請潘若迪好哥兒們馬力歐助陣，除了有氧舞蹈，還增加短劇演出，潘若迪身兼影片導演，他臭屁表示：「影片腳本都是我構思，這次我想討論人性，我腦中有畫面，現場再排練走位。」

▲潘若迪(左起)馬力歐以《魷魚遊戲2》造型飆舞。（圖／艾迪昇）

▲潘若迪(左起)馬力歐以《魷魚遊戲2》造型飆舞。（圖／艾迪昇）

潘若迪這回再拍《魷魚遊戲》有氧舞蹈影片，收藏3年的英熙娃娃戲服，得以重新見光，他笑說：「早就知道魷魚會拍第二季，戲服都洗香香收藏好。」還自誇身材完全沒有變，跟3年前一模一樣。昨天影片一上架，立馬吸引無數網友留言喊讚，尤其大讚找來馬力歐客串，更是神來一筆，大讚：「潘老師+馬力歐=票房保證。」

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▲潘若迪(左起)馬力歐以《魷魚遊戲2》造型飆舞。（圖／艾迪昇）

▲潘若迪(左起)馬力歐合作粉絲很喜歡。（圖／艾迪昇）

潘若迪表示，這次找來馬力歐跨刀協助，特意為了他，在影片增加戲劇橋段，藉由兩人的互動，一探「什麼是人性」，但由於兩人太相熟，一對到眼就引發連連笑場，導致影片一路從晚上9點拍到凌晨2點，潘若迪吐槽馬力歐：「他不知是不是前一場尾牙活動精神耗盡，好幾次大家開始跑位，他還愣在原地，他一停，大家就又笑場。」

潘若迪這一年靠著扮裝，再創事業高峰，尤其幾可亂真的「席琳狄翁」更讓他贏來各大廠商的邀約，活動、尾牙接到手軟，這次他跟上潮流，再度扮演英熙娃娃，勢必又要引起一波旋風，是否會三度套上英熙娃娃裝，他笑說在《魷魚遊戲》公布是否拍第三季之前，他都會把服裝妥善收好。

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