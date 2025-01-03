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薔薔目睹「大頭症男星惡行」爆3線索！　阿本揭業界修圖黑暗內幕

記者張筱涵／綜合報導

薔薔近日在節目《同學來了》中爆料，曾在工作場合目睹某男藝人大頭症的行為，並引發業界經紀人對大頭症藝人的共鳴與討論。阿本也提到，自己有聽過拼盤海報平面設計師爆料說，有藝人將照片拿回去修後發現照片沒有不同，細看才發現超壞真相。

▲▼阿本　薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）▲▼阿本　薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲薔薔曾目睹男星耍大牌。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

薔薔在《同學來了》回憶，當時工作場合有4至5名藝人，但其中一名男藝人提出多項特殊要求，包括專屬休息室或帳篷，以及至少10名工作人員隨行。「流程都已經寫好，他卻突然說不願意出席或上台，所有工作人員都要到他的休息室去求他、買東西給他吃，導致整個流程被拖延。」她進一步透露，該名男藝人年紀比她大，已婚，並且在圈內相當有名。

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當瑤瑤詢問為何經紀人未加以處理時，薔薔直言：「他們經紀人和他是一起的，一起（大頭症）。」節目中，經紀人小瑋也分享曾帶過大頭症藝人，他曾將一位藝人從默默無名帶到年入千萬，結果對方卻開始嫌棄經紀團隊的服務，甚至認為所有成功都是自己帶來的：「這種藝人讓我最害怕，因為不管做什麼，他都可以挑剔，他也是我遇到第一個藝人荷包滿滿離開我們的。」

另外，阿本提到曾聽過拼盤海報的平面爆料：「有的藝人喜歡找自己合作的修圖，修完之後平面收到圖發現沒變，大家看隔壁的歌手才發現隔壁的歌手臉變大了，他把旁邊的修醜欸，他自己就很自然，那個平面就跟我分享『第一次遇到這種超離奇的』。」

▲▼阿本　薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）▲▼阿本　薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲阿本說曾有藝人團隊將其他歌手修醜。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

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