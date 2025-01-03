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六棒泰國拍MV豁出去 　小煜全裸洗澡飛鳥涼

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》六棒敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）本週前往泰國曼谷，完成拍攝MV的任務，並挑戰MV上傳後得在一天24小時內衝破百萬流量，才能獲得一根許願棒棒糖，六棒聽完都露出不可置信的表情， 以獲半數支持當選導演的敖犬 ，則信心喊話：「我會認真寫分鏡的！」
▲小煜大方露天洗澡 名副其實的「泰國煜(浴)」。（圖／TVBS）

▲小煜大方露天洗澡 名副其實的「泰國煜(浴)」。（圖／TVBS）
擔任MV導演的敖犬，肩負24小時內觀看數破百萬的重責大任，趁著其他成員在飛機上熟睡時，專注撰寫分鏡腳本。然而真正的挑戰並非來自流量目標，而是拍攝時的「團隊管理」。在暹羅古城前開拍時，團員們不僅舞蹈落拍，還頻頻打亂腳本設定，搞定所有成員成為敖犬最大的挑戰，也是最頭疼的事情。尤其是追求自由的小煜，常有即興表現，榮登「最不受控」的頭號人物。為了在混亂中維持進度，敖犬每拍完一段便果斷喊：「過！過！過！」令人十分期待「超高效率」下所完成的MV成品。

▲小煜大方露天洗澡 名副其實的「泰國煜(浴)」。（圖／TVBS）

▲六棒拍MV 過程十分混亂搞笑。（圖／TVBS）

六棒一邊拍攝MV，也不忘體驗泰國文化，觀賞泰國傳統拳技表演，在拳手的示範下親身挑戰拳法對招。輪到威廉、敖犬上場，敖犬以前滾翻表現氣勢，卻被調侃是「老人拳」，六棒興致高漲讓現場直接升級為「亂鬥場」，將威廉、敖犬壓在底下，瘋狂行徑令經理人朵拉出聲提醒：「你們身上衣服很貴，還要還耶！」

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▲小煜大方露天洗澡 名副其實的「泰國煜(浴)」。（圖／TVBS）

▲威廉(左起)、小杰、王子、朵拉、敖犬、小煜、阿緯前往泰國曼谷拍攝MV。(圖／TVBS)

來到泰國當然不能錯過泰國美食，眾人造訪湄南河岸擁有米其林四顆星的景觀餐廳，威廉不忘調侃：「我朋友的餐廳一顆都沒有！」他還慫恿阿緯：「你要不要偷一塊走？」接著，一行人抵達吞武里海鮮市場，展開泰語購物挑戰，他們怪裡怪氣的發音讓店家一頭霧水，唯有朵拉語調完美，她驚呼：「我是不是語言天才啊！」搞笑的購物過程讓現場爆笑連連。

最後，眾人搭船參觀陶瓷島的傳統高腳屋，同時被告知分組競賽，輸的隊伍需留宿島上，擔心有蛇的王子立刻出聲：「我一定要贏！」一到泰國就自稱是「泰國煜」的小煜還率先體驗露天洗澡，大方展示好身材。敖犬見狀創作魂爆發，即興拍出一段匪夷所思的MV畫面，讓所有人都好奇最終的成果。

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棒棒堂, 王子, 威廉, 小煜, 敖犬, 廖允杰, 阿緯

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