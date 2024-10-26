金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民婆婆」金守美25日猝逝，死因爲高血糖急症，當下血糖數值飆破500，享壽75歲。她生前在圈內擁有好人緣，靈堂設置在漢陽大學醫院，幾乎所有大咖劉在錫、趙寅成、廉晶雅等人到場，其中申鉉濬哭著離開，場面哀戚。

▲申鉉濬第一個抵達靈堂，哭著離開。（圖／翻攝自Channel A）

金守美25日上午被兒子發現倒臥在家中，送往醫院仍回天乏術，享壽75歲。由於她1個月前爆出「健康異常」消息，但她當時對外否認表示「很健康」，走得突然令許多後輩都難以接受。她的靈堂設置在漢陽大學醫院，與她感情深厚的演員申鉉濬獨自來到現場，他收到消息後第一個抵達靈堂，神情嚴肅走進去，卻是痛哭走出來，直到上車前，還是沒忍住哭聲，令人看得很不捨。

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▲▼劉在錫、趙寅成到場致意。（圖／翻攝自MBC）



趙寅成2004年曾與金守美合作過《峇里島的日子》，他當天也戴著黑色口罩，低調地快步走進靈堂。「國民MC」劉在錫下午左右抵達，和善地與媒體鞠躬致意，離開時已經傍晚，在靈堂待了接近整個下午，而他也與金守美合作過不少綜藝，如今黑髮人送走白髮人，離開時眼眶濕紅。

▲「國民奶奶」金英玉、金希澈還有金守美兒媳徐孝琳守在靈堂。（圖／翻攝自MBC）

就連「國民奶奶」高齡86歲的金英玉也到場送後輩，她近日主演的戲劇《來自地獄的法官》正在熱播中，親自送金守美最後一程。還有偶像Super Junior金希澈同樣出現於現場，離開時向媒體鞠躬致意。金守美預計在27日上午11點出殯。