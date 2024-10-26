ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民婆婆」金守美25日猝逝，死因爲高血糖急症，當下血糖數值飆破500，享壽75歲。她生前在圈內擁有好人緣，靈堂設置在漢陽大學醫院，幾乎所有大咖劉在錫、趙寅成、廉晶雅等人到場，其中申鉉濬哭著離開，場面哀戚。

▲▼▲▼金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂（圖／翻攝自Channel A）

▲申鉉濬第一個抵達靈堂，哭著離開。（圖／翻攝自Channel A）

金守美25日上午被兒子發現倒臥在家中，送往醫院仍回天乏術，享壽75歲。由於她1個月前爆出「健康異常」消息，但她當時對外否認表示「很健康」，走得突然令許多後輩都難以接受。她的靈堂設置在漢陽大學醫院，與她感情深厚的演員申鉉濬獨自來到現場，他收到消息後第一個抵達靈堂，神情嚴肅走進去，卻是痛哭走出來，直到上車前，還是沒忍住哭聲，令人看得很不捨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂（圖／翻攝自MBC）

▲▼劉在錫、趙寅成到場致意。（圖／翻攝自MBC）

▲▼劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂（圖／翻攝自MBC）

趙寅成2004年曾與金守美合作過《峇里島的日子》，他當天也戴著黑色口罩，低調地快步走進靈堂。「國民MC」劉在錫下午左右抵達，和善地與媒體鞠躬致意，離開時已經傍晚，在靈堂待了接近整個下午，而他也與金守美合作過不少綜藝，如今黑髮人送走白髮人，離開時眼眶濕紅。

▲▼金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂（圖／翻攝自MBC）

▲▼金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂（圖／翻攝自MBC）

▲▼金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂（圖／翻攝自MBC）

▲「國民奶奶」金英玉、金希澈還有金守美兒媳徐孝琳守在靈堂。（圖／翻攝自MBC）

就連「國民奶奶」高齡86歲的金英玉也到場送後輩，她近日主演的戲劇《來自地獄的法官》正在熱播中，親自送金守美最後一程。還有偶像Super Junior金希澈同樣出現於現場，離開時向媒體鞠躬致意。金守美預計在27日上午11點出殯。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

啦啦隊E級女神賴可公開被揉胸！「初夜年齡曝光」　琳妲嚇歪：很晚欸

啦啦隊E級女神賴可公開被揉胸！「初夜年齡曝光」　琳妲嚇歪：很晚欸

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金守美, 趙寅成, 劉在錫, 金希澈, 廉晶雅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 走鐘獎／反骨琳妲蕾拉先登場　爆團員生病缺席走鐘
  2. 李秀滿回來了！打造第二SM帝國　旗下練習生公開實力超猛⋯好評炸裂
  3. 曾莞婷試鏡遭要求「脫光入鏡」怒了！爆是知名餅乾大公司　揭惡劣過程
  4. 安心亞被阿弟搶生意「夫妻反目」變陌生人　遭追殺尹馨找狗仔求救
  5. 眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己
  6. 休傑克曼「斷開27年妻」離婚內幕曝光！　被爆婚外情「女方也有家庭」
  7. 就是不誇兒子得金鐘！謝祖武「過6天終於發聲」　31字洩驚喜心情
  8. 快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子
  9. 金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂
  10. 許富凱金鐘表演「萬聖骷髏裝」遭網酸　正面回應：我不會在意

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366