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林曉培身高158仍受邀走秀！　邊走邊唱腳竟磨破皮

記者蔡琛儀／台北報導

杰思旗下13位歌手日前跨界出席位於松菸五號倉庫的台北時裝周走秀，包括Code Wu、林曉培、龔言脩、田亞霍、April Red、林怡廷、范范（范庭瑜）、Fi-Né粉內、Ash13C /艾許、劉恬君、PG 陳姵尹、Shane兆群、Trevor郭家瑋等13位藝術家及歌手，用音樂及歌聲演繹他們在不同性別、性取向、及人生歷練的框架下所經歷的愛情故事及對愛的理解。

▲▼龔言脩,林曉培,田亞霍。（圖／臺北時裝週提供）

▲龔言脩（左起）林曉培、田亞霍出席台北時裝周。（圖／臺北時裝週提供）

林曉培出道以來共參與過三、四次的時裝周活動，這次得知受邀覺得很開心，「有機會在不同氛圍的環境下表演，甚至可以偽模特一下，對一個158.5公分的人來說，可以參加時裝周的時候都是非常非常興奮。」龔言脩是第三次參加時裝周，但卻是第一次以表演者的身分參加，收到邀請時當下沒想法，但日子越靠近開始有危機意識，「密集上健身房並盡可能保護嗓子，心繫不能把秀搞砸也不能把搞砸自己！」田亞霍則是第一次時尚走秀，雖然一開始超猶豫，後來他轉念，當作是給自己一個挑戰。

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林曉培表示這回邊走邊唱是頭一遭，因沒受過專業訓練，「就私下觀察模特走秀的樣子，也歸功平時愛看時尚節目，知道把所有的自信擠出來，是相當重要的！」龔言脩大學時曾幫時尚系走秀，也沒有接受過相關訓練，「其實我也很緊張走秀的部分，所以在家時不時就會找YT上各種時尚大秀，觀摩模特兒走路的樣子。然後一直提醒自己不要駝背！！」

至於這次走秀的心得，林曉培笑說：「就是為了維持髮型，整顆頭用了很多的定型，硬挺的感覺很像戴着安全帽，回家洗頭大費周章！」又說：「高跟鞋也是一個難忘經驗，演出完發現腳磨破皮，也很佩服模特兒一天走這麼多場又需適應各種鞋型。」龔言脩則說其實在台上就短短的兩分鐘，當時還蠻沈浸在當下，「可能這就是我會人來瘋最好的證明吧！」田亞霍則在彩排時把自己唱歌時的感覺代入，就成功順利放鬆。

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