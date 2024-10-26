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安心亞被阿弟搶生意「夫妻反目」變陌生人　遭追殺尹馨找狗仔求救

記者蕭采薇／台北報導

尹馨在刑偵劇《孔雀魚》為了扶養兒子，當起命案現場的清潔工，生活逐漸步上軌道，沒想到卻在最新一集遇到裝備精良的蕭景鴻（阿弟）搶生意，讓尹馨與搭檔安心亞措手不及。安心亞曾與蕭景鴻在《牛車來去》合作演出夫妻，到《孔雀魚》卻反目成仇火藥味十足。

▲安心亞、尹馨被蕭景鴻「搶生意」引發爭執。（圖／公視台語台、華視提供）

▲安心亞、尹馨被蕭景鴻「搶生意」引發爭執。（圖／公視台語台、華視提供）

安心亞笑說，和阿弟拍戲感覺就像很熟悉的陌生人。不只夫妻變敵人，安心亞也二度遭到黑衣人追殺，只見她躲進廢棄的空屋中，隔著斑駁的木門崩潰抵抗壞人，讓人捏一把冷汗。然而拍攝環境卻與劇中氛圍大不相同。

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安心亞笑說：「當時巷子很亮，人來人往，真的要靠很大的想像力才能演出危急的感覺。」被問到如果遇到危險，第一個會想打給誰，她理性回答：「先打給警察。」尹馨則突發奇想：「其實平常附近應該有狗仔，可以直接請他們幫忙。」

▲安心亞、尹馨被蕭景鴻「搶生意」引發爭執。（圖／公視台語台、華視提供）

▲安心亞被尹馨趕出家門。（圖／公視台語台、華視提供）

在上週劇情中，尹馨因為安心亞誤買海鮮給兒子吃，導致他嚴重過敏送急診，而將安心亞趕出家門。開拍前安心亞就相當期待兩人在這場衝突戲的火花，拍攝時雙方都非常投入角色，情感自然流露。她也分享剛認識尹馨時，覺得很有距離感，但實際相處後才發現本人是個可愛又親切的傻大姐，同時也是不吝嗇分享的好前輩。

▲安心亞、尹馨被蕭景鴻「搶生意」引發爭執。（圖／公視台語台、華視提供）

▲安心亞跟著尹馨從事命案現場清潔的工作。（圖／公視台語台、華視提供）

尹馨在戲外曾因為喝啤酒大過敏而眼睛腫起來，讓她心有餘悸。一向勇於突破的她想知道自己的身體有沒有改善，因此嘗試喝看看，一開始皮膚還是會發脹腫大，可是練習幾次後過敏竟然不藥而癒，現在喝啤酒已經沒有任何反應了，讓尹馨自豪地說：「我已經跨越啤酒障礙了！」

 

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孔雀魚, 安心亞, 尹馨, 阿弟, 蕭景鴻

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