金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深演員「國民婆婆」金守美25日早上猝逝，兒子發現她時，雖馬上送往醫院救治，但已經為時已晚。由於她在螢幕前的形象很健康，擁有爽朗的笑聲、豪邁的聲量，突然離世，令所有人震驚不已。稍早，金守美兒子接受韓媒採訪，坦言媽媽是高血糖急症猝逝，血糖數值飆破500。

▲金守美猝逝，死因出爐為高血糖急症猝逝，當下血糖飆破500。（圖／翻攝自SBS）



金守美突然猝逝，享壽75歲，令全韓難以接受，兒子稍早接受訪問證實，「警方調查死因最終結果為高血糖急症，血糖數值飆破500」。該病症為當體內缺乏足夠的胰島素時，身體所攝取的醣類（碳水化合物）無法有效的被利用，致使血中葡萄糖濃度過高，造成高血糖。

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高血糖急症主要有二種，糖尿病酮酸中毒、高血糖高滲透壓非酮酸性昏迷，若不盡快處理，會造成生命威脅。

▲金守美曾出演《超人回來了》，兒媳是知名演員徐孝琳。（圖／翻攝自KBS）



事實上，金守美近期飽受壓力，據兒子透露，她參演了14年的音樂劇《Mom》，卻從去年起就沒收到出演費，由於製作商捲入抄襲疑雲，導致她的出演費也一並遭到拖延。金守美為此感到壓力大，且正在準備打官司。

不僅如此，金守美直到9月8號還有現身於電視購物節目上，當時她就被傳出健康出現問題，臉部水腫、手抖以及語氣刻意壓低，但金守美回應：「健康沒問題，雖然有人傳我健康異常，但完全沒問題。」就連兒子都代為回答「因為拍得太急了，所以可能才看起來狀態不太好」。沒想到，約莫1個月的時間傳來憾事。