獨家／梁赫群跟愛妻發福13公斤　美食地圖行程曝　大嘆旅遊傷害

記者葉文正／台北報導

藝人梁赫群（小梁）與妻子Stacey是熱愛旅行的夫妻檔，走遍世界各地，對於美食也是來者不拒，剛好之前暑假，夫妻倆一起帶兒子小寶回加拿大娘家過暑假，中間還到美國搭迪士尼郵輪，一個月下來，小梁多了8公斤，Stacey也漲了5公斤，加起來就是13公斤，直呼是旅遊職災。

▲小梁(右)跟蜘蛛人比起來整整大了三個SIZE。（圖／翻攝臉書）

這趟遊輪行可說是一家三口盡歡，而且郵輪美食隨便你吃，小梁表示：「吃下來不得了，整個人圓一圈，因為是24小時隨你吃，迪士尼郵輪不怕你吃，想吃就吃，船上也去好幾個餐廳，每天節目從早到晚，每小時都有節目，同一小時有不同節目選擇，去一個月，本來83公斤便上漲到91公斤，本來52公斤的Stacey也沒閒著，多了5公斤，因為食物帶回房間吃也可以。」夫妻真的沒在客氣。

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▲上了郵輪一家人都很開心。（圖／翻攝臉書）

一家三口暑假去加拿大，陸續去美國迪士尼郵輪，大人小孩都樂不思台，小梁說：「船上不僅有好吃的Buffet，船上隨便你吃，還有漫威餐廳等等，也有蜘蛛人來跟我們玩，也有露天電影院，好多漢堡跟肋排都隨便吃，可樂雪碧喝到飽，第一天先去佛羅里達迪士尼，後來上船五天，下船後又去環球影城，漢堡也很好吃，所以就多吃好幾個，沙拉牛排甜點也一直吃，真的是美食之旅。

▲看到蟹腳STACEY怎可能放過。（圖／翻攝臉書）

小梁描述，樂園裡路邊也看到米老鼠跟高飛，要拍照，但會限定幾個人可以拍照，郵輪上則是每半小時就有不同卡通人物拍照，半小時又換米妮等卡通人物，迪士尼七大公主，拍到兒子買簽名簿簽名，蟻人、蜘蛛人也都有。

▲在東京一家人就已經顯得圓潤。（圖／翻攝臉書）

只是冰凍三尺非一日之寒，其實小梁一家六月份就去日本大吃，小梁如數家珍，「包括知名的無敵家拉麵，敘敘苑燒肉等都沒有放過，日本也去迪士尼玩，住也選擇新宿哥吉拉飯店，看哥吉拉出來噴火，小寶很喜歡這些，每天都有不行程，也去池袋太陽城，裡面有寶可夢中心，還有寶可夢咖啡廳，也有扭蛋中心，蠟筆小新專賣店，一家人流連忘返。」逐漸吃肥而不自知。

▲STACEY之前身材堪稱火辣。（圖／翻攝臉書）