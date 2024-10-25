劉德華娘家大馬開唱　48歲李心潔罕見素顏現身…驚人狀態曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）日前到馬來西亞吉隆坡展開4天演唱會，馬來西亞也是他太太朱麗倩的家鄉，而他直到昨天為止，已開了45場演唱會，愈唱愈起勁，當地觀眾對華仔也格外熱情，連華仔也連番稱讚粉絲：「沒話說！」更坦言回到馬西亞好像見到很多家人一樣，既開心又親切。

▲▼劉德華馬來西亞開唱，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而居住當地的導演彭順和太太李心潔也一起捧場，為華仔打氣，李心潔幾乎是素顏，但狀態依然超好。由於華仔近日出演彭順導演的新戲《危機航線》仍在熱映中，華仔正好送他電影的推廣歌〈親愛的小孩〉，跟現場觀眾一起分享這首歌，而整個晚上彭順和太太李心潔也被現場的氣氛感染，樂在其中。

雖然已超過4年沒有跟馬來西亞的觀眾見面，本次四場門票，早前開售兩小時內售罄，可見大家對華仔這次演出期待萬分。為答謝大家對他的愛戴，華仔特別選唱了當地粉絲最愛、最熱的一首歌曲〈世界第一等〉，也是這首歌在這次巡演中首次獻唱，讓全場歌迷嗨到不行。

▲▼劉德華睽違4年的馬來西亞演唱會，特別獻唱〈世界第一等〉。（圖／台灣映藝提供）

向來視粉絲為家人的華仔，這次回到馬來西亞開演出來，坦言感覺好像見到很多、很多的家人。雖然未來日子未必可以開這麼多場次的演唱會，但希望在歌迷會也可以跟大家常見面。