ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉德華娘家大馬開唱　48歲李心潔罕見素顏現身…驚人狀態曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）日前到馬來西亞吉隆坡展開4天演唱會，馬來西亞也是他太太朱麗倩的家鄉，而他直到昨天為止，已開了45場演唱會，愈唱愈起勁，當地觀眾對華仔也格外熱情，連華仔也連番稱讚粉絲：「沒話說！」更坦言回到馬西亞好像見到很多家人一樣，既開心又親切。

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華馬來西亞開唱，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而居住當地的導演彭順和太太李心潔也一起捧場，為華仔打氣，李心潔幾乎是素顏，但狀態依然超好。由於華仔近日出演彭順導演的新戲《危機航線》仍在熱映中，華仔正好送他電影的推廣歌〈親愛的小孩〉，跟現場觀眾一起分享這首歌，而整個晚上彭順和太太李心潔也被現場的氣氛感染，樂在其中。

雖然已超過4年沒有跟馬來西亞的觀眾見面，本次四場門票，早前開售兩小時內售罄，可見大家對華仔這次演出期待萬分。為答謝大家對他的愛戴，華仔特別選唱了當地粉絲最愛、最熱的一首歌曲〈世界第一等〉，也是這首歌在這次巡演中首次獻唱，讓全場歌迷嗨到不行。

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華睽違4年的馬來西亞演唱會，特別獻唱〈世界第一等〉。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

向來視粉絲為家人的華仔，這次回到馬來西亞開演出來，坦言感覺好像見到很多、很多的家人。雖然未來日子未必可以開這麼多場次的演唱會，但希望在歌迷會也可以跟大家常見面。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

推薦閱讀

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

籃籃2000萬新家辦入厝趴！胡瓜親登門送禮　可愛睡衣賣萌畫面曝光

籃籃2000萬新家辦入厝趴！胡瓜親登門送禮　可愛睡衣賣萌畫面曝光

大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求檢舉：不知是哪戶

大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求檢舉：不知是哪戶

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

曹佑寧認和王淨常住一起！最愛她嘴唇「每天出門擁吻」　爆私下超甜互動

曹佑寧認和王淨常住一起！最愛她嘴唇「每天出門擁吻」　爆私下超甜互動

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

籃籃2000萬新家辦入厝趴！胡瓜親登門送禮　可愛睡衣賣萌畫面曝光

大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求檢舉：不知是哪戶

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉德華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃牛夫妻檔「秒殺周董50張門票」手法曝　找海外工程師開帳號幫搶
  2. 比《獵人》盲卡包更厲害！　冨樫義博「5小時連曬2物」網：好想要
  3. 金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費
  4. 蔡允潔結婚2年「再這樣就離婚」當眾撂重話！被尪1件事逼翻臉：很丟臉
  5. 劉德華娘家大馬開唱　48歲李心潔罕見素顏現身…驚人狀態曝光！
  6. 獨家／梁赫群跟愛妻發福13公斤　美食地圖行程曝　大嘆旅遊傷害
  7. 毛孩家被颱風吹垮慘況曝！狗園楊媽媽淚崩下跪：我死沒關係，狗不能死
  8. 侯佩岑罕吐心聲「跟媽媽關係不健康」　認了與母親林月雲枷鎖綑綁
  9. (G)I-DLE小娟爆不續約！曾SOLO唱「誰能阻止我」　CUBE：還在討論
  10. 姚元浩錄到一半跳海　營業中出狀況　不爽原因曝

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366