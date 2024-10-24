富邦啦啦隊女神「打水光針痛到哭」！　委屈喊：光鮮亮麗不容易

記者王靖淳／綜合報導

富邦啦啦隊Fubon Angels成員紅髮安娜平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享應援日常，今（24）日她透過Threads發文曬出一張自拍照，透露自己臉部在打水光針時痛到哭出來，同時也委屈表示：「你們看到的光鮮亮麗，真的好不容易。」

▲紅髮安娜。（圖／翻攝自Instagram／anna0205chen_）

紅髮安娜表示，雖然大家看到她在舞台上光鮮亮麗的模樣，但背後所付出的努力和忍耐，卻是不為人知的辛苦。她形容自己在接受「麗珠蘭水光針」療程時的感受，這種以讓皮膚透亮著稱的美容療程，卻因疼痛出名，「躺在那覺得這是凌虐啊～花錢受罪，淚水狂噴。」

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▲紅髮安娜打水光針痛到哭。（圖／翻攝自Threads／anna0205chen_）

此外，透過紅髮安娜PO出的自拍近照可見到，她頭戴一頂米色針織帽，表情顯得有些疲憊且無奈。她的臉頰紅腫，顯示出剛經歷一次疼痛的皮膚療程，可能是水光針等美容療程所導致的。從紅髮安娜的神情可以看出，這個療程帶給她相當大的不適，甚至忍不住落淚。貼文曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言安慰她「辛苦了」、「好好休養」。