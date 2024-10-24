兩岸一家親！賴冠霖出席國台辦活動登《央視》　網罵：憑啥代表台灣

記者劉宛欣／綜合報導

Wanna One出身的台籍成員賴冠霖6月宣布退出演藝圈，發文表示「本人將轉變賽道」，近日被發現以全新形象出現在《央視》新聞中，原來是他以「台灣文化界人士」的身分，代表出席國台辦的交流活動，一度衝上微博熱搜第一名，中國大陸網友除了驚訝之餘也紛紛表示祝福，然而台灣網友反應不意外地相當負面，砲轟他沒資格代表台灣文化界。

▲賴冠霖代表台灣出席國台辦活動。（圖／翻攝自賴冠霖微博）

賴冠霖「代表台灣」出席國台辦官方活動的消息傳回台灣後，也引起台灣網友間的熱烈討論，網友紛紛諷刺「代表台灣文化界？賴根本沒在台灣發展」、「演戲唱歌舞蹈導演都不行後...從政？」、「中國現在是靠中國0扮演台灣人自我高潮」、「跪成這樣」、「真的比中國還中國的人」、「說舔的我只服他，至少他舔的毫不掩飾」、「他可以只代表他自己嗎，煩死」、「他到底憑什麼代表台灣」，反應相當負面。

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▲賴冠霖出現在國台辦活動的新聞畫面、合照之中。（圖／翻攝自微博）

先前，有微博網友發現，央視《新聞直播間》報導的國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞畫面中，賴冠霖頂著小平頭，坐在一群政界人士中間，隨後「賴冠霖 賽道」衝上微博熱搜榜第一，有娛樂博主截取新聞畫面直呼「賴冠霖換賽道，原來是換到紅色賽道去了」，陸網大多表示驚訝，稱讚他達到了很多中國大陸藝人到達不了的高度，與台網反應可說是天差地別。

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