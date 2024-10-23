賴冠霖「代表台灣」出席國台辦活動！畫面曝光網驚：換到紅色賽道？

記者劉宛欣／綜合報導

韓團Wanna One出身的台籍成員賴冠霖6月拋出震撼彈宣布「本人將轉變賽道」，正式退出演藝圈，近日他突然以全新形象出現在《央視》新聞中，引發新一波討論。他過去簽入CUBE娛樂旗下，在參加《Produce 101》第二季後成功以Wanna One一員出道，成為人氣偶像，後解約回中國大陸發展，演員事業卻一直沒有起色，如今卻突然出現在政界人士的活動中，讓大眾十分驚訝。

▲賴冠霖現身國台辦活動，出現在《央視》新聞畫面中。（圖／翻攝自微博）

近日有網友發現，在央視《新聞直播間》報導的國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞畫面中，賴冠霖身穿西裝、頂著小平頭，坐在一群政界人士中間，臉蛋比過去偶像時期顯得圓潤了不少。畫面曝光後，「賴冠霖 賽道」衝上微博熱搜榜第一，有娛樂博主截取新聞畫面直呼「賴冠霖換賽道，原來是換到紅色賽道去了」。

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▲賴冠霖「轉換賽道」後開始接觸政界，讓網友相當驚訝。（圖／翻攝自微博）

有粉絲在留言區指出，轉幕後的賴冠霖此次是以「台灣文化界人士」代表的身份出席交流活動，微博網友紛紛讚嘆「不能當演技最好的演員，但是能當最帥的導演」、「不過有背景也是真的，連續四年參與國宴，內娛很多人羨慕一輩子也到不了的程度」、「能為兩岸文化交流作出成績也是不錯的」、「這下真是你的體制內老公了」、「23歲當過愛豆、演員、導演，現在都幹到政界了」、「當時追他的時候沒想到會是這種走向」、「挺好的，起馬表明立場，不會讓以前支持他的人後悔支持了個（台）獨」。