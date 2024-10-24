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鳳小岳首邀8歲帥兒合唱！　新歌竟和惡夢有關

記者蔡琛儀／台北報導

鳳小岳為8月全新開台的公共電視兒少頻道「小公視」，《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列打造歌曲〈羽毛貓〉，讓兒歌不再侷限於傳統的面貌，更增添流行歌曲的元素。〈羽毛貓〉的創作靈感，是來自鳳小岳兒子做的惡夢，他不只和兒子天馬行空討論起夢裡的故事，還首次邀請兒子及兒子最麻吉的2位同學一起進錄音室配唱，讓整首歌畫龍點睛。

▲▼鳳小岳〈羽毛貓〉。（圖／小公視提供）

▲鳳小岳和兒子及兒子的好友一起錄唱歌曲。（圖／小公視提供）

鳳小岳說，最初在思考「兒歌」要如何呈現時，正巧得知兒子做了一個惡夢，夢到一隻貓咪掉到海裡面、受了傷，於是他把貓咪救起來後開始養牠、照顧牠。鳳小岳覺得這個故事想像力十足，也希望這首歌充滿暖心陪伴的感覺，並且帶給大家勇氣與不害怕面對挑戰的力量，〈羽毛貓〉因此誕生。

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他也與兒子特別邀請兒子的好友們一起進錄音室配唱，3位小朋友對錄音室的一切都相當好奇，鳳小岳有耐心地講解錄音室的環境與工作流程，甚至分享錄音秘訣「不吃甜食、多喝水」。大家也在玩樂的狀態中展現出專業的一面，甚至錄完大家一起重聽時，鳳小岳也根據小朋友的意願決定再錄一次，整個過程也讓人看到鳳小岳和孩子們互動的方式是如此包容與尊重，令這首歌的誕生更具意義。

▲▼鳳小岳〈羽毛貓〉。（圖／小公視提供）

▲鳳小岳首度與黃韻玲合作。（圖／小公視提供）

此外，這首歌也促成了黃韻玲和鳳小岳的合作機會，雖然是首度合作，但先前黃韻玲已留意到鳳小岳的音樂才華，看過他的演出後更是感受到他對音樂與創作的熱忱；而鳳小岳本身就很喜歡黃韻玲的歌，他們在〈羽毛貓〉的討論上十分熱絡，黃韻玲對鳳小岳更是讚譽有加，鳳小岳則笑說和黃韻玲合作是莫大的榮幸，彷彿被加持了。

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