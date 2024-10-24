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串流收視週榜／日本動畫強作狂開播！《愛過之後來臨的》完結倒數

記者陳芊秀／綜合報導

10月串流追劇、追節目、追動畫，觀眾最投入那一個呢？韓劇多部愛情、懸疑劇登場，日本則是秋季新動畫超吸粉，陸劇目前古裝偶像劇競爭激烈。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

friDay影音／3韓劇攻榜

▲▼friDay影音收視週榜（10/14-10/20）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（10/14-10/20）。（圖／friDay影音提供）

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申惠善《致我的解離》再度超越長壽韓綜《Running Man》，重返收視冠軍寶座。而韓石圭主演的《如此親密的背叛者》排行上升至第4名，李世榮、坂口健太郎《愛過之後來臨的》則持續維持第3名，且該劇即將完結。

▲▼《愛過之後來臨的》即將完結。（圖／friDay影音提供）

▲《愛過之後來臨的》即將完結。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／2陸劇排名升

▲▼Hami Video收視週榜（10/14-10/20）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（10/14-10/20）。（圖／Hami Video提供）

陸劇男神任嘉倫主演的《流水迢迢》在Hami Video上線首週就攻上第3名，而第4名也是首度進榜陸劇《錦繡安寧》，兩部劇在大陸也是熱播狀態，《錦繡安寧》故事與上半年《墨雨雲間》相似，觀眾關注度越來越高。

iQIYI／《七夜雪》奪冠

▲▼friDay影音收視週榜（10/14-10/20）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（10/14-10/20）。（圖／friDay影音提供）

《七夜雪》由李沁、曾舜晞主演，同時也是台灣男星陳昊森首度在陸劇飾演重要角色的作品。該劇描述劍客與藥師谷主的曖昧愛慕，也有俠客情仇，最新一週攻下平台收視第一，超越《錦繡安寧》、《流水迢迢》。

KKTV／《形形色色孤獨的美食家》

▲▼KKTV收視週榜（10/14-10/20）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（10/14-10/20）。（圖／KKTV提供）

松重豐主演的《孤獨的美食家》系列是東京電視台的經典神作，10月推出《形形色色孤獨的美食家》，拍攝手法做出變革，加入其他角色大啖美食，同時仍有松重豐的「吃戲」，這樣的變化在日網評價兩極，同步台灣播出，在KKTV收視上升至第3名，播出後的反應還有待觀察。

LINE TV／金鐘劇排名上升

▲▼LINE TV收視週榜（10/14-10/20）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（10/14-10/20）。（圖／LINE TV提供）

第59屆金鐘獎日前圓滿落幕，獲得金鐘獎肯定的《八尺門的辯護人》，以及入圍多項《華麗計程車行》都因此排名排升。而近期表現出色的陸劇《半熟男女》排行第5名，熱播中的古裝宅鬥《錦繡安寧》本週排行第9名。

MyVideo／日本動畫嶄新PK經典

▲▼MyVideo收視週榜（10/14-10/20）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（10/14-10/20）。（圖／MyVideo提供）

經典漫畫《七龍珠》40周年推出新系列《七龍珠：DAIMA》，是已故漫畫家鳥山明生前投入心力的新作故事，在台灣各家串流平台上線，仍是圈粉無數。《膽大黨》畫風獨特，加上奇幻故事，是秋季最被看好的新動畫，還有足球對決動畫《藍色監獄》也推出第2季，對比經典《七龍珠》，宛如嶄新與人氣經典的對決，好作品接連開播，相信是觀眾之福。

▲▼日本動畫強作連連。（圖／翻攝自X）

▲《七龍珠》40年再推新作。（圖／翻攝自X）

▲▼日本動畫強作連連。（圖／翻攝自X）

▲《膽大黨》故事畫風嶄新。（圖／翻攝自X）

▲▼日本動畫強作連連。（圖／翻攝自X）

▲《藍色監獄2》在粉絲期盼下開播。（圖／翻攝自X）

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