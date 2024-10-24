程予希砸近百萬辦個人畫展「最大幅10萬」　意外曝好友孟耿如近況

記者黃庠棻／台北報導

女星程予希熱愛學習與挑戰自己不同面貌，今年除在熱播劇《華麗計程車行》首次挑戰不同類型戲劇演出廣受好評，近期更二度舉辦個人藝術展「Mirror Mirror」，今（24）日舉辦開幕茶會，親自介紹創作的理念與靈感，好友李沐也特地現身支持。

▲程予希舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

程予希談到這次畫展，首度挑戰了一幅大幅的作品「心之所向」，特地請了老師從南部北上指導，該幅作品以亮色系的螢光色打底，再用不同的顏色去堆疊，必須用手調整水流動的角度，花了10天左右才完成，她也透露本次加入了角色「毛怪」，是以自己的白色博美愛犬所延伸。

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▲程予希舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

對此，程予希笑說毛怪讓她花了很久的時間創作，其中一幅女孩與毛怪的作品「漂浮」是這次畫展上歷時最久的作品，花了一個月的時間才完成，光是毛怪的手就花了兩個禮拜才描繪出細緻的毛流。而她第一次辦展成功將畫作全數售出，這次定價小幅5位數，最大幅的「心之所向」則是定價10萬元。

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

不僅如此，程予希回憶第一次辦展花了六位數，這一次開畫展的成本是上一次的三倍，也是六位數，但接近百萬，不過她坦言辦展是自己一直想做的事情，從第一次開始就下定決心兩年舉辦一次，一旁的好友李沐也表示她很厲害，因為她是「邊拍戲邊創作的」。

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

此外，程予希舉辦畫展是好友孟耿如所鼓勵，過去也曾使用過對方的畫室，她坦言目前自己已經新租了一間畫室，不過好友不太會給予創作上的建議，表示對方認為「創作是私人的事」，之後會邀請對方來觀賞這一次的畫展，也替好友回應了近況「最近一切都還好」。

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）