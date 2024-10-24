ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

程予希砸近百萬辦個人畫展「最大幅10萬」　意外曝好友孟耿如近況

記者黃庠棻／台北報導

女星程予希熱愛學習與挑戰自己不同面貌，今年除在熱播劇《華麗計程車行》首次挑戰不同類型戲劇演出廣受好評，近期更二度舉辦個人藝術展「Mirror Mirror」，今（24）日舉辦開幕茶會，親自介紹創作的理念與靈感，好友李沐也特地現身支持。

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

▲程予希舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

程予希談到這次畫展，首度挑戰了一幅大幅的作品「心之所向」，特地請了老師從南部北上指導，該幅作品以亮色系的螢光色打底，再用不同的顏色去堆疊，必須用手調整水流動的角度，花了10天左右才完成，她也透露本次加入了角色「毛怪」，是以自己的白色博美愛犬所延伸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

▲程予希舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

對此，程予希笑說毛怪讓她花了很久的時間創作，其中一幅女孩與毛怪的作品「漂浮」是這次畫展上歷時最久的作品，花了一個月的時間才完成，光是毛怪的手就花了兩個禮拜才描繪出細緻的毛流。而她第一次辦展成功將畫作全數售出，這次定價小幅5位數，最大幅的「心之所向」則是定價10萬元。

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

不僅如此，程予希回憶第一次辦展花了六位數，這一次開畫展的成本是上一次的三倍，也是六位數，但接近百萬，不過她坦言辦展是自己一直想做的事情，從第一次開始就下定決心兩年舉辦一次，一旁的好友李沐也表示她很厲害，因為她是「邊拍戲邊創作的」。

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

此外，程予希舉辦畫展是好友孟耿如所鼓勵，過去也曾使用過對方的畫室，她坦言目前自己已經新租了一間畫室，不過好友不太會給予創作上的建議，表示對方認為「創作是私人的事」，之後會邀請對方來觀賞這一次的畫展，也替好友回應了近況「最近一切都還好」。

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

▲程予希舉辦畫展，好友李沐力挺。（圖／星星相藝提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

推薦閱讀

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

程予希, 孟耿如, 李沐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／日本動畫強作狂開播！《愛過之後來臨的》完結倒數
  2. 蔡瑞雪胸下被拍「冒出2個凹洞」！一放大看…震撼1.1萬人：很神欸
  3. 文鐘業閃電2個月返台！難忘坐高鐵經驗　11月專場會粉絲
  4. 程予希砸近百萬辦個人畫展「最大幅10萬」　意外曝好友孟耿如近況
  5. 補習班上課一半「大咖男星突推門闖入」！　當眾開唱全場暴動
  6. 李多慧確定出席走鐘獎！戰袍「跟啦啦隊形象不一樣」　未來計劃全說了
  7. 愛莉莎莎「搭車遇三寶」司機誇張行徑全被拍！火大譙髒話：留爆負評
  8. 「檢舉黃牛發大財」有難度！佐證標準太嚴格　4步驟流程一次看
  9. 獨／曾莞婷土耳其錄《玩很大》！　聞恐攻認「有些擔心」越洋回應
  10. FTISLAND崔敏煥婚變導火線曝！前妻律喜「突離家出走5天」　他崩潰

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366