ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／10月27日星座運勢　金牛最會算！折扣品買買買

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：推動企業建設
感情：眼神征服情人
財運：創造工藝價值
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：進行改善工作
感情：當個聰明情人
財運：遇見合適夥伴
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍

天秤座

工作：尊重他人專業
感情：新的關係開始
財運：獲利開始豐盛
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：達到完美程度
感情：熱情追求對方
財運：資金周轉順利
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子

金牛座

工作：錯誤當中學習
感情：溫暖你我之心
財運：買到折扣商品
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：獅子

處女座

工作：加班完成專案
感情：派對遇到戀情
財運：網路發展門路
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作回饋改善
感情：迎合對方母親
財運：建立財務基礎
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：射手

天蠍座

工作：努力鞭策自己
感情：祈求可以過關
財運：財富投資得當
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：牡羊

雙魚座

工作：幫住別人賺錢
感情：助人為樂善報
財運：大好光明時刻
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：放鬆心情工作
感情：注意計畫生變
財運：投資自我判斷
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛

獅子座

工作：立下近期目標
感情：意外美麗邂逅
財運：找到最佳機會
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女

射手座

工作：改變你的想法
感情：微笑待人友善
財運：可以主動投資
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

推薦閱讀

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣！　陳美鳳不捨擁別：勇敢去飛

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣！　陳美鳳不捨擁別：勇敢去飛

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」！　現場爆粗口全播送

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」！　現場爆粗口全播送

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！　台上告白「我愛你」慘被打槍

孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！　台上告白「我愛你」慘被打槍

坤達筷子掉了會怎撿？柯佳嬿「正經講X話」放閃 萬人笑翻：後勁好強

坤達筷子掉了會怎撿？柯佳嬿「正經講X話」放閃 萬人笑翻：後勁好強

眾量級家寧證實分手後首發聲！收到海量私訊感激：謝謝陪在我身邊

眾量級家寧證實分手後首發聲！收到海量私訊感激：謝謝陪在我身邊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣！　陳美鳳不捨擁別：勇敢去飛

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」！　現場爆粗口全播送

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！　台上告白「我愛你」慘被打槍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／10月27日星座運勢　金牛最會算！折扣品買買買
  2. 越南旅行被發現台灣人！　店員找她大聊許光漢…吳宇舒揭當地變了
  3. 《三人行不行》突跳16蹲！書偉台下笑瘋　百白完成11年約定哭爆
  4. 少時粉絲追星拍成電影「紀念自己這麼喜歡過一個人」　徐鈞浩演偶像效法柾國
  5. 曹佑寧認：今天出門也有KISS GOODBYE！　玩鬼屋嚇到要打人
  6. 和李安領同一獎！　《女兵》梁舒涵獲台藝大傑出校友：歡迎找我演戲
  7. 優人神鼓遭火襲「排練場付之一炬」　創辦人劉若瑀：走回30年前初心
  8. 「豆豆原型」黃遠證實沒加入《魔法阿媽》續集　巫書維扮猴怕中暑
  9. 黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書
  10. 眾量級家寧證實分手後首發聲！收到海量私訊感激：謝謝陪在我身邊

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366