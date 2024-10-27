小孟老師／10月27日星座運勢　金牛最會算！折扣品買買買

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：推動企業建設

感情：眼神征服情人

財運：創造工藝價值

幸運色：紅色

貴人：獅子

小人：天秤

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雙子座

工作：進行改善工作

感情：當個聰明情人

財運：遇見合適夥伴

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：天蠍

天秤座

工作：尊重他人專業

感情：新的關係開始

財運：獲利開始豐盛

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：達到完美程度

感情：熱情追求對方

財運：資金周轉順利

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：雙子

金牛座



工作：錯誤當中學習

感情：溫暖你我之心

財運：買到折扣商品

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：獅子

處女座

工作：加班完成專案

感情：派對遇到戀情

財運：網路發展門路

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作回饋改善

感情：迎合對方母親

財運：建立財務基礎

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：射手

天蠍座

工作：努力鞭策自己

感情：祈求可以過關

財運：財富投資得當

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：牡羊

雙魚座

工作：幫住別人賺錢

感情：助人為樂善報

財運：大好光明時刻

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：放鬆心情工作

感情：注意計畫生變

財運：投資自我判斷

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：金牛

獅子座

工作：立下近期目標

感情：意外美麗邂逅

財運：找到最佳機會

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：處女

射手座

工作：改變你的想法

感情：微笑待人友善

財運：可以主動投資

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。