HYBE營收少打3個0「2兆變21億」！　遭追討1.2億塑膠廢棄物負擔金

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名娛樂公司HYBE近日因被揭發縮減營收數據而引發爭議。據韓國國會環境勞動委員會成員、共同民主黨議員朴正（音譯）所公開的國政監察資料，HYBE在去年將公司實際營收從韓幣2兆元（約新台幣462億元）錯誤縮減至僅韓幣21億元（約新台幣4847萬元），導致應繳的塑膠廢棄物負擔金也因此減少，少繳了約韓幣1.2億元（約新台幣276萬元）。

▲HYBE。（圖／翻攝自HYBE官網）



HYBE的財務報表顯示，2023年公司實際營收約為韓幣2兆1781億元（約新台幣503億元），但在提交至韓國環境公團的系統時，數據卻少掉了3個零，誤報為韓幣21億7809萬元（約新台幣5029萬元）。

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根據韓國法律，製造或進口不可回收的塑膠廢棄物，例如專輯及周邊商品的製作公司，需根據其年度營收及廢棄物排放量繳納廢棄物負擔金。由於HYBE誤報營收，應繳的負擔金也從韓幣2億7583萬元（約新台幣635萬元）縮減至韓幣1億4964萬元（約新台幣345萬元），差額達韓幣1.2億元（約新台幣276萬元）。

這一錯誤在韓國環境公團發出繳費通知並完成收款後才被發現。經議員辦公室提出問題後，環境公團才進行調查，並向HYBE發出補繳韓幣1.2億元（約新台幣276萬元）的通知，要求公司在10月底前完成補繳。

HYBE對此表示，內部正在進行核查程序，確認結果後將作出進一步回應。此次事件也引發了對於大型經紀公司環保責任的關注，尤其是在其廢棄物排放逐年增加的情況下，如何確保負擔金的合理繳納成為社會討論焦點。