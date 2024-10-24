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阿Ken沒特權買周杰倫演唱會！認「還在等邀請」　喊話：下水道擺放座位

記者孟育民／台北報導

周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋開唱，23日門票開賣，89萬人上線搶15萬張門票全數賣光，創下史上最難買紀錄，甚至有網友開創「從下水道爬進去大巨蛋聽周杰倫演唱會」活動，吸音萬人響應。好友阿Ken今（24日）和安心亞、張立東出席《同學來了》四周年記者會，不忘向周杰倫喊話希望可以加場，被問到有無可能上台？他則說：「盡量不要，大家想看的是周杰倫，我也拜託他不要叫我去。」

▲▼阿Ken、安心亞、張立東 《同學來了》四週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲阿Ken、安心亞、張立東 出席《同學來了》四周年記者會。（圖／記者李毓康攝）

周杰倫演唱會一票難求，阿Ken表示昨天並沒跟著搶票，連同身邊工作人員都沒搶到，也未向周杰倫要票，「我們就抱持著有就有，沒有就沒有，我看到80幾萬人要搶15萬的票，那太難了，我哪有什麼特權？所有他身邊的朋友和工作人員都一直被要，但你還是只能透過正常管道去買。」他笑說目前還在等周杰倫邀請能坐在藝人區，「我們也只能等，要不要邀是他的決定，真的要跟他要票，他就會說『公司都有在賣』，然後就打網球了，他基本上熱愛運動！」

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▲▼阿Ken 《同學來了》四週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲阿Ken表示自己並未有特權要票。（圖／記者李毓康攝）

阿Ken希望周杰倫之後可以再多辦幾場，表示只有4場真的太少，「可能因為時間的關係啦，我在這邊呼籲明年辦365場。」聽到有粉絲揪團要去下水道聽，阿Ken當場笑了出來：「周杰倫你真的是...，你開個演唱會怎麼把人逼到下水道去呢？我要呼籲周杰倫請你在下水道擺放座位，沒有啦，我們還是希望以他的狀況，可以再多開幾場，我相信他會聽到啦！」

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阿Ken, 安心亞, 周杰倫, 周杰倫演唱會

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