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女神形象翻車！泰星Min涉直銷詐騙「被拘留入獄」　穿囚服喊胃痛

記者陳芊秀／綜合報導

泰國女星皮查雅瓦塔那蒙迪里（Min Pechaya，小名：Min）演過無數經典泰劇走紅，然而近期捲入The Icon Group公司直銷詐騙事件。儘管她開記者會強調沒有參與，10月16日與該公司高層、藝人等共18人被警方下逮捕令，其中12人遭到拘留，人氣女星一夕形象翻車，被押入監獄，消息震驚全國。

▲▼泰劇女神Min涉直銷詐騙被拘留入監獄。（圖／翻攝自IG）

▲泰劇女神Min涉直銷詐騙案，調查人員拒保釋，她因此被拘留入監獄。（圖／翻攝自IG）

綜合泰媒報導，Min在16日接受中央調查局調查後，調查人員向法院提出控訴，並反對偵查期間讓嫌疑人保釋，她與其他女性嫌疑人17日被移送泰國中央女子監獄，泰國記者蘇魯塔蘇塔查納在個人粉專爆料，表示已經與Min的律師朱查提干派取得聯繫。該名律師透露，Min目前還無法適應監獄生活，精神狀態良好，「因為她堅稱自己沒有做錯任何事，目前由於胃病感到腹痛」。

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Min於18日與律師通電話，除了還沒適應監獄生活，但是食量減少，原因與長期的胃病有關，律師已經協助聯繫家人準備藥物。她最初先因COVID-19疫情規定接受隔離，接著在移入候審拘留區，家人不得探視，只有律師可以溝通，也沒有見到其他嫌疑人。而且她因為入獄，已經穿上囚服，外界關注她是否因入獄剪髮，律師表示她目前還沒有剪髮。

現年35歲的Min曾是泰國第7電視台（CH7）的台柱女星，演出無數電視劇被觀眾熟知，2020年約滿成為自由藝人，2022年曾搭檔BL劇男神Win合作愛情偶像劇《惡魔姐姐》。她現在主演的新劇《奇愛遊戲》自9月23日開播，但沒有受到涉案影響，劇集仍繼續播出。

▲▼Min主演的劇集照常播出。（圖／翻攝自X）

▲Min主演的劇集照常播出。（圖／翻攝自X）

泰國懲教署副發言人兼中央女子監獄代理所長22日出面表示，Min對一切沒有特別要求，有關壓力心情已經改善，適應情況也比之前好，但還沒有完全恢復正常，畢竟進入監獄需要一段時間的適應。有關外界憂心女星招牌長髮要被剪，發言人回應，審判中的囚犯可以留長髮，但需要整潔地束起。目前開放親屬探視，但涉及個人隱私，沒有透露是誰提出親人探視。

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