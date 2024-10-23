姚淳耀首扛金鐘主持「順稿到凌晨」！　Lulu曝私下敬業面：從此被圈粉

記者王靖淳／綜合報導

藝人姚淳耀擔任第59屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」主持人，流暢的表現受到不少觀眾討論，就連女星Lulu（黃路梓茵）事後也發文稱讚對方的主持表現，同時也透露，對方為了和她討論金鐘的細節，特地從土城開車30分鐘到南港，兩人從晚上8點順稿到快半夜一點，讓她直呼被圈粉：「我們一起，掌聲加尖叫，送給姚淳耀。」

▲Lulu發文稱讚姚淳耀。（圖／翻攝自Facebook／姚淳耀Yao Chun Yao）

Lulu回憶當時的情況透露，姚淳耀的電腦裡滿滿的底稿、以及他那雙充滿幹勁的眼神，讓她深信他會是一個超棒的主持人，兩人從晚上八點一直討論到接近半夜，讓Lulu對他的專業與敬業精神深感佩服。在金鐘獎當天，Lulu坐在台下，不只全程觀察姚淳耀的表現，還多次以尖叫和鼓掌來表達支持。她強調，姚淳耀不只在語速、內容和節奏上掌握得恰到好處，甚至在沒有手卡和依賴提詞機的情況下，依然自信地與觀眾和攝影機互動。

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▲姚淳耀擔任金鐘獎頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自Facebook／姚淳耀Yao Chun Yao）

Lulu稱讚姚淳耀的自信，她認為這樣的表現對初次主持金鐘的人來說十分難得，也值得大家給予掌聲。不過她也坦言，作為主持人，雖然角色不像獲獎者般是舞台上的焦點，但他們肩負著讓整場典禮流暢進行的責任，主持人就像派對主人，負責讓賓客放鬆心情、引導觀眾抓住節目亮點，是個充滿使命感的工作。她幽默地向姚淳耀表示，若他繼續這麼專業地主持下去，自己就要被「逼」得去演戲了。