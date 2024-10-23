ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

姚淳耀首扛金鐘主持「順稿到凌晨」！　Lulu曝私下敬業面：從此被圈粉

記者王靖淳／綜合報導

藝人姚淳耀擔任第59屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」主持人，流暢的表現受到不少觀眾討論，就連女星Lulu（黃路梓茵）事後也發文稱讚對方的主持表現，同時也透露，對方為了和她討論金鐘的細節，特地從土城開車30分鐘到南港，兩人從晚上8點順稿到快半夜一點，讓她直呼被圈粉：「我們一起，掌聲加尖叫，送給姚淳耀。」

▲▼姚淳耀。（圖／翻攝自Facebook／姚淳耀Yao Chun Yao）

▲Lulu發文稱讚姚淳耀。（圖／翻攝自Facebook／姚淳耀Yao Chun Yao）

Lulu回憶當時的情況透露，姚淳耀的電腦裡滿滿的底稿、以及他那雙充滿幹勁的眼神，讓她深信他會是一個超棒的主持人，兩人從晚上八點一直討論到接近半夜，讓Lulu對他的專業與敬業精神深感佩服。在金鐘獎當天，Lulu坐在台下，不只全程觀察姚淳耀的表現，還多次以尖叫和鼓掌來表達支持。她強調，姚淳耀不只在語速、內容和節奏上掌握得恰到好處，甚至在沒有手卡和依賴提詞機的情況下，依然自信地與觀眾和攝影機互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼姚淳耀。（圖／翻攝自Facebook／姚淳耀Yao Chun Yao）

▲姚淳耀擔任金鐘獎頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自Facebook／姚淳耀Yao Chun Yao）

Lulu稱讚姚淳耀的自信，她認為這樣的表現對初次主持金鐘的人來說十分難得，也值得大家給予掌聲。不過她也坦言，作為主持人，雖然角色不像獲獎者般是舞台上的焦點，但他們肩負著讓整場典禮流暢進行的責任，主持人就像派對主人，負責讓賓客放鬆心情、引導觀眾抓住節目亮點，是個充滿使命感的工作。她幽默地向姚淳耀表示，若他繼續這麼專業地主持下去，自己就要被「逼」得去演戲了。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！50歲單身8年主動追愛　約去婚禮當男伴

楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！50歲單身8年主動追愛　約去婚禮當男伴

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Lulu, 黃路梓茵, 姚淳耀, 金鐘獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. BLACKPINK Rosé〈APT.〉成績超猛！MV「5天破1億觀看」開心發聲
  2. 《黑白大廚》好看在哪？從主廚身上看到像自己身邊的人
  3. 杜淳辣妻曝「被精品櫃姐歧視」！　引千人共鳴怒批：自以為貴族
  4. 許效舜時隔12年再奪金鐘！浩子「親手頒獎」感動：我演藝圈第一個師傅
  5. 「本土劇男神」陳冠霖考上政大1年宣布休學！無奈吐原因：劇情直轉
  6. NanaQ分手前「遭前任封鎖」！　失戀怕被笑：我心也是肉做的
  7. 快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我
  8. 周杰倫門票被喊到30萬元　黃牛竟囂張開嗆：買不到活該…網全怒了
  9. 《大學生》男星搞笑「改編周杰倫經典歌」！　唱出搶嘸票心聲：哭死
  10. 張書豪首曝夜店情史！小S秒問「歐陽龍大哥知道嗎？」他當場尷尬了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366