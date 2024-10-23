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NanaQ分手前「遭前任封鎖」！　失戀怕被笑：我心也是肉做的

記者王靖淳／綜合報導

以自律極簡原則走紅的YouTuber「NanaQ」日前無預警宣布被甩，前任事後更發文坦言，早在公開認愛前就有分手念頭，讓NanaQ在得知實情後難過表示「看新聞才知道他早想分手，我的心情好苦。」今（23）日她又透過IG短片的方式抒發失戀後的心情，除了透露自己在分手前就被前任封鎖之外，同時也感嘆失戀怕被笑的心情：「我也有自尊，我的心也是肉做的。」

▲▼NanaQ（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ透露分手前就被前任封鎖。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

影片中，NanaQ分享她失戀第三天的心情，坦言目前的脆弱與不安感。她提到，早在分手之前她便被前任封鎖，這突如其來的舉動讓她感到害怕，「其實我很怕，我好怕大家把我當笑話，笑我談戀愛也極簡，笑我以為找到幸福，笑我被斷崖式分手。」

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▲NanaQ看新聞才知道前任早想分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ看新聞才知道前任早想分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ直言，「我也有自尊，我的心也是肉做的」，展現她對感情的投入與自尊心。儘管失戀的傷口無法輕易在短時間內癒合，但她也渴望能有人看見她的痛苦，給予安慰與支持，「失戀的傷怎可能像尿擦了就沒了，像毛吸了就沒了。」她期望能有人能理解她的痛楚，並告訴她：「我不會笑妳，我很心疼妳。」

▲NanaQ前男友發文（圖／翻攝自Threads）

▲NanaQ前男友發文。（圖／翻攝自Threads）

事實上，NanaQ的前男友Henry21日才發文坦承分手背後的原因與心情。他表示，自己與NanaQ在性格、作息、生活方式等方面有著明顯的差異，這導致過程中不斷爭執與摩擦。儘管他曾試圖在交往初期透過時間來磨合，但最終認為與雙方仍不適合走下去。因此，分手的想法在近日逐漸成形，最終於前幾天做出這決定。最後，Henry強調，「與其一直耗下去，不如趕緊做決定，及時止損」，他認為這樣對彼此都會更好。

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NanaQ, 交往, 分手, 網紅, YouTuber

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