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叔父遭搶「主嫌自戕亡」共犯判7年8月！丟丟妹首回應　認：很久沒回家

記者孟育民／台北報導

「丟丟妹」李明珊的叔父2年前大過年與友人在家打麻將，深夜遭楊男、與另名男子蒙面持長短槍進入行搶46萬元，警方以車追人，楊男躲雲林某間Hotel持槍自轟身亡，把風接應的李男則喊冤「跟楊男剛認識，搶案也是楊指使」；法官認為，李男犯後未能坦承犯行，也未與受害人丟叔、郭男和解，依加重強盜罪，重判7年8月徒刑。丟丟妹今（23日）出席品牌上市發表會，也首度發聲了！

▲▼丟丟妹 Diu⁺品牌上市發表會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲丟丟妹出席品牌上市發表會。（圖／記者呂佳賢攝）

丟丟妹聽到此事，表示還沒看新聞，私下也沒關心叔父，「我很久沒回家了，而且他們被搶的那天我也不在，我就沒有太在乎這件事。不過去年我們整家人有出國！」似乎是對案情並不瞭解。

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▲▼丟丟妹 Diu⁺品牌上市發表會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲丟丟妹坦言很久沒回老家了。（圖／記者呂佳賢攝）

被問到會害怕公司現金遭壞人搶劫嗎？她則說：「其實還好，現在人沒有那麼邪惡，在公司不敢啦，因為都有監視器啊！」而現在擁有3間公司的她，苦嘆原物料上漲、景氣不佳，雖然還是有賺錢，但沒有想像中的好，更壓力到大落淚，「因為連續工作，腦袋要一直動，我連續賣海鮮又要賣美妝，等於一個禮拜七天都滿了，我沒辦法休息，我只有過年休息十天。」

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丟丟妹, 李明珊, 叔父

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