PIZZALI砸200萬發片　玖壹壹春風霸氣撂話「明天來公司」背後原因超暖

記者蔡琛儀／台北報導

出身自《大嘻哈時代》的嘻哈歌手PIZZALI推出新專輯《赤子》，不僅老闆高爾宣、同門的Aden Wang，還有同樣來自台中的玖壹壹都透過影片送上祝福，才剛入圍金馬男配的春風更專程從台中北上現身記者會站台，PIZZALI說，自己為了這張專輯投入200萬元台幣，其中有60萬是先跟公司周轉。

▲饒舌歌手PIZZALI推出首張專輯《赤子》，嘉賓春風特地北上力挺，還帶尿布蛋糕給予祝福。（圖／記者湯興漢攝）



家裡開泡沫紅茶店的他表示，自己已經覺得很幸福，因為可以當全職歌手，且老闆還願意分享自己的資源，他已經很滿意，因此沒有跟老闆提出金援，不過被問到有沒有想找春風協助，站在一旁的春風聽到，馬上霸氣說：「明天來公司！」讓全場紛紛歡呼。

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▲PIZZALI和媽媽。（圖／記者湯興漢攝）

PIZZALI和刺青師女友Gemma交往五年，今天記者會由女友幫忙打理妝容，胸前的刺青也是Gemma操刀，「刺的是牡羊座，羊角上有射手的箭，代表她把我射下來，讓我的情緒得到安穩。」24歲的他也大方表示確實有想把女友娶進門，「我想過，事業先成功、經濟穩定，28、30歲左右想娶她，時機到了就單膝下跪！」

▲饒舌歌手PIZZAL推出首張專輯《赤子》。（圖／記者湯興漢攝）

雖然想到結婚，但PIZZALI沒有急著當爸，「我就是夢想跟事業擺第一，所以小孩就必須往後放。」他說自己如果有小孩，應該心思會想放在家庭上，所以目前想先把歌手身分做好。他也不忘跟女友告白「我很幸運可以遇到她，我比較外顯暴躁，她比較沈穩內斂，可以緩和我很多情緒，謝謝她一路照顧我工作、陪伴我、安撫我，我覺得她是一個非常厲害的女強人。」並說兩人有很多共鳴，因此愛的火花永遠不會熄滅，還打趣說今天女友幫他化妝時，還不小心「硬」了。