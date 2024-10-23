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獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）將在12月初於台北大巨蛋連唱4場，一共近15萬張門票今天中午12點準時開賣，吸引超過89萬人搶購秒殺，今下午3點再釋票，3000張票吸引最高同時上線人數有近80萬人瘋搶，這也是重新釋票有史以來的最高人數，再創下新紀錄，中獎率只有0.3%。

▲▼周杰倫「嘉年華」香港演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫台北演唱會搶翻。（圖／杰威爾提供）

《ETtoday新聞雲》實際訪問3名幸運搶到門票的粉絲，問到3人搶到的關鍵因素，除了都是在釋票階段買到，共同點還有用手機、5G網路搶票，用電腦反而買不到，也因此才能成為幸運的「天選之人」。

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今天中午周杰倫門票正式開賣，最高同時上線超過89萬人（890,583人），5分鐘完售近15萬張票，打破劉德華台北演唱會開賣在線人數84萬人、張學友80萬人的新紀錄，相當驚人；拓元售票系統的執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」創下新紀錄，可見天王的魅力。

此外，杰威爾也宣布，周董演唱會不會再加場，讓不少歌迷都崩潰不已。而黃牛也已蠢蠢欲動，6880元的特區門票，已被炒到30萬元的天價，令人咋舌，而周董所屬杰威爾也不斷呼籲歌迷朋友透過官方指定的正規管道購票，勿買來路不明的票券，以免受騙。

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