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Jessi早被警告：不要跟那群人混一起　前記者爆料「施暴者有打給她」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Jessi近期因出席友人聚會，怎料，好友的朋友出手打粉絲鬧上新聞版面，她人在場卻掉頭就走，馬上被輿論炮轟，形象跌落谷底。她事後不斷強調「不認識施暴者」，卻遭到韓媒挖出合照，但該合照究竟是不是施暴者本人，也並未被證實，事件陷入多重疑雲之中。近日，一名前娛樂記者李鎮浩爆料，其實友人早勸誡Jessi不要跟那群朋友玩在一起，沒想到還是闖禍了，而Jessi近況也不好受，剛砸錢買了40億豪宅，如今裝潢動工到一半中斷，看得出來處於心力交瘁的狀態。

▲Jessi近日捲入施暴疑雲，已經被列為被告。（圖／翻攝自Jessi IG、李鎮浩YouTube）

▲Jessi近日捲入施暴疑雲，已經被列為被告。（圖／翻攝自Jessi IG）

前娛樂記者李鎮浩爆料，Jessi當事發當晚參加的聚會，其實是以Koala製作人為首所舉辦的派對，他邀請了5、60名好友出席，其中一人就是Jessi，大夥喝了幾杯酒有些醉意，最終釀禍。Jessi口口聲聲說不認識施暴者A，卻遭到質疑說謊，該名施暴者身份為中國人，事後後便出國了，至今身分不明。

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▲▼Jessi早被警告：不要跟那群人混一起　前記者爆料「施暴者有打給她」。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼李鎮浩爆料JTBC新聞畫面曝光後，施暴者其實有打給她，但對話內容無法知曉。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼Jessi早被警告：不要跟那群人混一起　前記者爆料「施暴者有打給她」。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

根據李鎮浩探查到的消息，Jessi確實有些細節沒對外交代，自JTBC曝光CCTV畫面後，她其實有接到施暴者A的來電聯絡，但兩人對話內容為何無法知曉，且這通電話是在她現身警局接受調查前所接到，她是否會對警方全盤托出，也是本案關注焦點之一。

▲李鎮浩爆料Jessi早被警告不要跟那群人混一起。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲李鎮浩爆料Jessi早被警告不要跟那群人混一起。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

不僅如此，Jessi的友人早就告誡過她，別再跟Koala製作人那群朋友玩在一起，但她沒聽進去，身邊好友認為不意外「事件終究是爆開了」。據了解，Jessi現處於心力交瘁的狀態，她前陣子剛購入一棟價值韓幣40億的豪宅，為此貸款韓幣20億，房子已經準備裝潢，但爆出施暴疑雲後，裝潢所有進度停擺，她已無心處理房子的事。

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