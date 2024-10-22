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劉在錫讚嘆外國人「韓語好流利」竟惹爭議！　挨轟：根本種族歧視

記者劉宛欣／綜合報導

南韓「國民MC」劉在錫紅遍全亞洲，流利口條與幽默不失禮貌的風格，使他深受全韓民眾喜愛，形象極好，沒想到最近他卻因為《劉QUIZ ON THE BLOCK》中的一席不經意發言，意外引發了種族歧視言論的爭議，在韓網掀起兩派論戰。

▲劉在錫稱讚3名外國籍嘉賓韓文流利，意外引發爭論。（圖／翻攝YouTube／tvN D ENT）

▲劉在錫在節目上訪問韓文程度為母語的外國人。（圖／翻攝YouTube／tvN D ENT）

劉在錫主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》近日拍攝「只有國籍是外國人」特輯，邀請了長期居住在南韓的Leo Ranta、Amarachi和Michael Leidman作為嘉賓，三人國籍為芬蘭、奈及利亞、法國，由於3人都是從小就居住在南韓，因此雖然擁有異國臉蛋，但幾乎可算是南韓本地人，韓語都比母語還要流暢，讓劉在錫多次驚嘆「韓文說得太好了」、「語氣和一切都像韓國人」，還提問了他們喜歡的韓語或韓國文化。

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▲劉在錫稱讚3名外國籍嘉賓韓文流利，意外引發爭論。（圖／翻攝YouTube／tvN D ENT）

▲劉在錫稱讚3名外國籍嘉賓韓文流利，意外引發爭論。（圖／翻攝YouTube／tvN D ENT）

節目播出後，部分觀眾批評劉在錫的發言，認為有「種族歧視」的一律。先前，NCT加拿大籍韓裔成員Mark曾發生過類似的事件，他2018年接受美國節目採訪時，被問到是否來自加拿大，Mark回答「是」後，被對方稱讚他的「英文很好」，當時就曾引起一陣輿論批評，認為主持人有種族歧視，因為Mark的母語本來就是英文。

節目片段底下湧入兩派言論，不少網友批評「對於在韓國出生並生活一輩子的人，僅因外貌不同就稱其為外國人，這是一種過時的觀念和種族歧視」、「身為移民者，被別人因為外貌不同而驚訝於你能說當地語言，真的會讓人感到被排擠」、「對事實上是韓國人的人讚嘆韓語講得好，甚至詢問他們喜歡的韓語，實在有些無禮」，但也有人認為劉在錫是出於善意稱讚，無需過度扭曲或放大解釋。

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