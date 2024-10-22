最兇日文老師安撫生氣男友　比基尼「上帝視角」辣暈老司機：氣消了

記者劉宛欣／綜合報導

「最兇日文老師」長瀨昆妮（長瀬昆妮）先前因常出現在連千毅的直播當「秘書」幫忙賣貨，知名度水漲船高。經常在社群上曬出各種辣照的她，在Instagram上曬出一段短片，教學在男友心情不好的時候該怎麼做，再次引發粉絲熱烈討論。

▲長瀨昆妮擁有「最兇日文老師」稱號。（圖／翻攝自長瀨昆妮Instagram）

長瀨昆妮先前在Instagram上曬出一段短片，短片中可以看到她身穿一套性感的藍色比基尼，大方展現她傲人的好身材，只見她走到窗邊，跪在了地上，從上往下看的「上帝視角」，讓她的傲人上圍一覽無遺，飽滿的雙球呼之欲出，配文她寫下「男友心情不好怎麼安慰？」引起了網友們熱烈迴響，紛紛在留言區互動，該段影片截至目前也已經吸引將近25萬觀看次數。

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▲長瀨昆妮拍短片教學如何安撫生氣的男友。（圖／翻攝自長瀨昆妮Instagram）

長瀨昆妮的影片掀起老司機們暴動，眾人紛紛留言「氣已消了」、「蹲跪下去綁馬尾這真的無敵，馬上不生氣哩」、「看到妮就不生氣了」、「有這樣的女友可能會生氣」、「這蹲姿，太誘惑了」、「只要有漂亮性感又可愛的女神在就夠」、「看到妮就好心情，一切壞心情都消失」，留言相當熱情。