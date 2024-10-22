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梁靜茹分手3年「親密貼臉鬍鬚男」　男方身份曝…她鬆口：是「情人」

記者蔡琛儀／台北報導

而梁靜茹的經典歌曲〈情歌〉，15年後又重新在抖音、小紅書爆紅，包括南韓男團TXT崔秀彬、歌手周深、汪蘇瀧等人先後翻唱，讓梁靜茹本人都意想不到。

▲▼梁靜茹。（圖／翻攝梁靜茹IG）

▲梁靜茹和伍冠諺合照，一度被誤認是她的新歡。（圖／翻攝梁靜茹IG）

作曲人伍冠諺與梁靜茹相識24年，今年3月兩人因為一張IG貼臉合照，照片中的「鬍渣男」還被懷疑是她的新歡；其實兩人從他在吉隆坡錄音室首次為她的〈旅程〉編曲開始，之後陸續有〈C’est La Vie〉、〈情歌〉、〈我還記得〉等一首又一首音樂作品結晶，所以梁靜茹說：「冠諺是我音樂上的情人。」

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梁靜茹上週在上海開唱，19、20日連續兩天座無虛席，吸引超過3萬人到場，讓她的「當我們談論愛情」巡演場次累積到40場的里程碑，她去年5月20日在上海正式展開世界巡迴，當時票房秒殺，她承諾歌迷「會再回來」；果然1年5個月後，踏過28個城市，梁靜茹帶著約定回到上海。一開場，就以〈寧夏〉、〈暖暖〉吸引全場大合唱，來到第40場，梁靜茹和台下歌迷互動更自在，應要求「比心」、又開玩笑問樓上觀眾：「還是搶不到前面的票？那下半場前後（座位）交換好不好？」

▲▼梁靜茹上海演唱會。（圖／超級圓頂提供）

▲▼梁靜茹返場上海開唱。（圖／超級圓頂提供）

▲▼梁靜茹上海演唱會。（圖／超級圓頂提供）

來到安可段落，已巡迴40場的梁靜茹為上海返場換了一套全新的純白造型，腰部以下蕾絲設計讓玉腿若隱若現，並首唱去年發行的專輯《麋鹿》中的〈天氣預報〉，恰巧這首歌的作者鄭興也選在這天到場欣賞，而梁靜茹的同鄉好友戴佩妮、易桀齊也前來為她加油打氣，最後在大家最熟悉、最喜愛的〈勇氣〉全場大合唱歌聲中完美落幕。

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