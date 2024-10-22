阿Ben徐小可開箱新家「台中白宮」！　絕美內裝曝光

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿Ben（白吉勝）和徐小可結婚超過10年，婚後育有兩個兒子和一個女兒，近年他們為了小孩的教育而搬到台中，最近更在臉書發文開心分享買下新房，同時也曬出開箱新家的照片，並感謝屋主將房子照顧得很好，讓他們不用大動裝潢就可拎包入住。

▲阿Ben、徐小可夫妻買下台中白宮。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

阿Ben在文中分享他購屋的心路歷程，並特別感謝房仲大鼻哥在過程中帶他們看了許多房子，且細心了解他與家人的居住需求。他提到，房仲不只協助買賣雙方達成交易，更讓整個過程充滿了信任與平安，讓阿Ben一家人感到十分安心。阿Ben同時感謝前屋主，「感謝蔡先生蔡太太把房子照顧得那麼好，讓我們可以不用大動裝潢就可拎包入住。」

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▲阿Ben發文分享好消息。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

阿Ben透露，在交屋當天，他與老婆回到新家「台中白宮」，一同放著詩歌，手牽手進行感謝的禱告，並以主禱文進行潔淨與祝福儀式，表達一家人對新家的美好期待，「交屋後的第一件事⋯我們回來到台中白宮，放著詩歌⋯手牽手⋯擁抱獻上感謝禱告，最後用主禱文來為台中白宮做潔淨祝福。」

▲阿Ben和徐小可一起開箱新家。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）