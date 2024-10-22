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百萬YTR異色檔案揭「卡盒不是麥當勞寄的」！幕後操盤公司曝光　1個月前收邀約

記者田暐瑋／綜合報導

麥當勞近日與日本知名動漫《獵人》展開聯名合作，卻因有沒看過動漫的KOL也收到全套卡盒，遭粉絲炎上。百萬YTR「異色檔案」DK也收到卡盒，透露這次宣傳活動實際上並非麥當勞負責，而是一家社群代理商操盤寄發公關品，他也替遭出征最嚴重的許悅、展榮說話，坦言雖然兩人的舉動踩到獵人迷的地雷，但最主要的因素還是行銷公司為了讓活動有效擴散，故意要突破動漫同溫層的舉動導致風波鬧大。

▲YTR DK還原收到麥當勞邀約內幕。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲YTR DK還原收到麥當勞邀約內幕。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

由於卡牌公關品風波，許多網友將矛頭對準麥當勞公關部開砲，但DK在影片中還原真相，透露自己9月就收到某社群代理商的來信，告知將會寄送聯名動漫的公關品，但並未直接透露動漫名稱，而是用「Book使用同行」的關鍵字提示，他身為《獵人》死忠粉，一看就知道是《獵人》，立刻拜託身為窗口的老婆接下邀約，想看看到底是什麼聯名商品。

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DK在1個月後終於收到公關品，對卡盒質感表示讚賞，實際產品重達2.8公斤，對於網上的炎上事件，他指出問題在於整體活動帶來的「相對剝奪感」，他猜測行銷公司是為了要有效擴散，因此KOL是否熟悉這部作品並不是寄送的要件，再加上一般人必須砸大錢才能收集套卡，更加深了粉絲怒火。

▲YTR DK還原收到麥當勞邀約內幕。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲YTR DK還原收到麥當勞邀約內幕。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

由於自己也有操作短影音，明白「吸引眼球」的Reels才能衝出流量，DK解釋可以理解許悅以一個沒有在看動漫的人的視角出發，搭配男友是獵人迷製造出反差感，藉此吸引網友觀看，而展榮則是錯在「把動漫說成卡通」、「把大傑說成小傑」、「不知道卡盒外的號碼牌含意」。

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異色檔案, 麥當勞, 獵人

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