鄭元暢摘金「謝林心如無條件信任」！談《有生之年》：我給家人的情書

記者黃皓瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎於日前落幕，男星鄭元暢以《有生之年》獲得最佳男配角，也是他出道21年來首次抱走金鐘獎座。他昨（21日）在社群平台寫下獲獎心情，感謝製作人林心如把他當作角色唯一人選，「謝謝妳無條件相信我」，也感性告白：「《有生之年》是我要獻給家人的一封情書。」

▲鄭元暢出道21年首度獲得金鐘獎。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



鄭元暢自曝在得知入圍獎項後，就開始準備得獎感言，也為了在時限內說完不斷修改、練習：「這禮拜每天睡覺前都會練習默念甚至自己計時，深怕當下被提醒時間超時會慌張。」他也回憶起小時候看頒獎典禮的場景：「有一年的得獎者說了，台下到台上的距離很短，但他走的很辛苦。」透露自己日前得獎感言的開頭，就是為了致敬那位得獎者：「從台下走上來大概花了20幾秒鐘，我比較憨慢，慢慢走走了21年，慢慢地也走上來了。」

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▲鄭元暢感謝林心如的無條件信任。（圖／翻攝自Facebook／鄭元暢Joseph Cheng）



鄭元暢除了感謝金鐘評審的肯定，也感謝林心如與導演許肇任：「謝謝妳無條件相信我，沒有備選名單地選擇我擔任高嘉揚（角色名）」、「謝謝小任導演在現場不斷地激發我創作靈感，成為我表演的繆思」。並不忘感謝幕後團隊及參與演出的演員：「真心覺得能跟大家一起完成這麼棒的作品是我莫大的榮幸。」

鄭元暢坦言《有生之年》這部作品「是我要獻給家人的一封情書」，直呼「現在多帶了一份禮物！讚讚讚！」也感謝身邊的人給予的祝賀與支持：「謝謝把生日願望分給我的朋友們，謝謝叫到燒聲的朋友和同事，謝謝我都沒醉但喝的比我還醉的朋友們 ！謝謝這一路上給我機會的很多貴人。」