《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

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《全明星》29歲于成炘瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻被拍肚皮正面照

甲妳牽牢牢1／直擊《全明星運動會》于成炘新婚超甜蜜　緊牽「真腰瘦」正妹老婆

▲于成炘牽著新婚老婆步出台北體育館，心情看來很不錯。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

曾參加《全明星運動會4》的男星于成炘在今年「521」這個有著諧音「我愛你」的好日子，被時報周刊CTWANT的讀者直擊於台北市松山區的戶政事務所登記結婚，新娘是一名長相娟秀的長髮女子，穿著白色情侶裝辦理結婚登記的兩人雖然沒有家人陪同，僅有友人幫忙拍照記錄，但低調完婚過程中，仍能感受到幸福與甜蜜；時隔近五個月，本刊又巧遇這對新婚夫妻，兩人沿路很有話聊，臉上滿是笑容，看得出當時于成炘被問到「早婚」一事，表示是因為覺得遇到「對的人」，還真所言不假。

10月5日晚間6點43分，于成炘走出台北體育館後，立刻走到新婚老婆身邊，並伸手輕輕摟著對方的腰，小倆口走沒幾步，便被一旁的友人聲音給吸引。夫妻倆停下腳步，于成炘的老婆幫忙他們拍照留念，接著4人開心地聊天，過程中可以看出于太太是個大方不做作的女生，講到有趣的話題，私毫不遮掩地張口大笑，個性十分爽朗，長相也十分甜美可愛。聊完之後，4人相互道別，于成炘立刻又緊緊抓住老婆的手，兩人臉上滿是甜蜜的笑容。

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甲妳牽牢牢1／直擊《全明星運動會》于成炘新婚超甜蜜　緊牽「真腰瘦」正妹老婆

▲于成炘走到哪都會扶住老婆的小蠻腰，小動作流露出甜蜜。（圖／本刊攝影組）

甲妳牽牢牢1／直擊《全明星運動會》于成炘新婚超甜蜜　緊牽「真腰瘦」正妹老婆

▲老婆貼心幫于成炘和友人拍照。（圖／本刊攝影組）

甲妳牽牢牢1／直擊《全明星運動會》于成炘新婚超甜蜜　緊牽「真腰瘦」正妹老婆

▲聊天過程中于成炘和老婆不時眼神交流，老婆笑得很開心，看起來是個性爽朗的女生。（圖／本刊攝影組）

本月底才要過30歲生日的于成炘，目前從事健身事業還在尚待努力的階段，在如此年輕的歲數便讓自己被婚姻套牢，當時被認為是否是因為「有了」才如此快速決定結婚，經紀公司三立藝能表示「女方還沒懷孕，雙方都是因為覺得遇到對的人了而想定下來」，如今結婚五個月的兩人自然還在甜蜜蜜月期，眼中滿是彼此，漂亮老婆露著小蠻腰，肚子也相當平坦，看來還想趁年輕多享受一下兩人世界。

甲妳牽牢牢1／直擊《全明星運動會》于成炘新婚超甜蜜　緊牽「真腰瘦」正妹老婆

▲結束與朋友的閒聊後，小倆口開開心心地牽手離去，感情極好。（圖／本刊攝影組）

甲妳牽牢牢1／直擊《全明星運動會》于成炘新婚超甜蜜　緊牽「真腰瘦」正妹老婆

▲今年5月于成炘被本刊讀者直擊去戶政事務所辦理結婚登記。（圖／讀者提供）

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