履行承諾！BL泰劇《愛情羅勒香》 4男神將再次登台

記者許逸群／台北報導

泰國BL劇迷們準備尖叫！今年暑期強檔BL劇《This Love Doesn't Have Long Beans》（中譯：愛情羅勒香），劇中4位男主角將於2025年1月11日再次來台舉辦「SAILUB PON & BENZ GARFIELD 1ST FAN MEETING IN TAIPEI」粉絲見面會，履行2024年5月與粉絲們的約定，再次登台！

▲BL泰劇《愛情羅勒香》 4男神將再次登台。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）



《愛情羅勒香》為今年暑假檔期愛奇藝首播的熱門泰國BL劇，劇情講述Plawan（Pon飾）為了接管Oab（Sailub飾）的餐廳，在接班廚藝考驗中逐漸對外冷內熱的Oab心動，並在Oab的調教下，不只感情升溫，也從三無青年成為餐廳主廚，讓觀眾隨著劇情感受而臉紅心跳、心動不已。

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除了Oab與Plawan的甜蜜感情線，劇中另一對JJ（Garfield飾）與Metas（Benz飾）相愛相殺的互動也是全劇一大亮點。身為物理治療師的JJ在替地產開發商Metas復健的療程中，讓這位不懂愛的傲嬌總裁慢慢打開心房，面對內心深處的情感，了解世上有更多比金錢更重要的東西。

台灣將成為「SAILUB PON & BENZ GARFIELD 1ST FAN MEETING」海外巡演第二站，4位主演將於2025/1/11(六)登台，與粉絲相見歡！所有購票觀眾皆可與主演們近距離擊掌並獲得台北見面會專屬限定小卡。