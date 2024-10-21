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網友敲碗成功！韓寧榮登Dcard票選「最想看她演女同志」

記者許逸群／台北報導

愛情電視劇《不愛，愛》描述擁有超級味覺的天才甜點師郭佳兒（韓寧 飾）因為甜點結識海歸接班的企業家二代廖志豪（張軒睿 飾）在「愛無能」的世代陷入愛情糾結。除此之外郭佳兒也和DJ女神莫蕾（陳語安 飾）發展出 「超閨蜜」的瞹眛情愫。

▲愛情都會劇《不愛，愛》。（圖／良人行影業、東森電視提供）

▲陳語安與張軒睿在劇中為初戀情人。（圖／良人行影業、東森電視提供）

張軒睿在劇中擺脫暖男形象，演技上亦有大突破。他表示：「在內心感受上自己做了很多功課，因為長期達不到父親的期待，總是被嚴格要求及做不好就會被數落，心裡其實多多少少也會有點害怕犯錯。劇中的志豪對別人的嚴格及憤怒、焦慮等情緒其實都是來自於內心的不安，和對自己的失望。」

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▲愛情都會劇《不愛，愛》。（圖／良人行影業、東森電視提供）

▲韓寧在劇中飾演天才甜點師。（圖／良人行影業、東森電視提供）

飾演甜點師的韓寧分享：「本來就對做甜點有興趣，因為這部戲安排了甜點課程，學習了製作蛋糕的基礎跟步驟，自己也學會獨自做蛋糕多了項技能，覺得成就解鎖。」有趣的是，韓寧日前登上Dcard彩虹板，成為網友最想看演出同志角色的台灣新生代女演員，讓韓寧和陳語安的情感發展成為本劇焦點之一。

陳語安飾演的DJ女神，被導演大讚：「陳語安的角色難度高，但她總能掌握得恰如其分展現女主魅力，大推陳語安的每一場哭戲！她不是單純流眼淚而已，而是哭得非常有層次，肯定會讓觀眾刮目相看。」劇情也設計陳語安一出場的感情戲即以在保時捷上「車震」登場！

導演黃駿傑分享，一開始很希望能做出有別於傳統偶像劇的樣貌，雖然該撒糖的時候還是需要撒一下，在影像呈現上，因為女主角是天才甜點師，多有職人的表現，透過甜點的元素有突破既有的套路，帶給觀眾不一樣的質感。三位主角透過戀人的轉換，相信大家看了都會很有共鳴。

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關鍵字

不愛愛, 韓寧, 張軒睿, 陳語安

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