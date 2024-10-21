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范瑋琪「五官變樣」撞臉蕭亞軒！中國合體王力宏潘瑋柏　網嚇：怪怪的

潘瑋柏（左起）、范瑋琪、王力宏在杭州開唱。（翻攝范瑋琪IG）

圖文／鏡週刊

歌手范瑋琪近年風波不斷，今年年中睽違5年在中國復出，現身零星商演。她昨（20日）在中國杭州開唱，與好友王力宏、潘瑋柏碰面，3人同框合照，好心情表露無疑。不過有網友發現范瑋琪妝容改變，留言問：「怎麼臉怪怪的？」

范瑋琪、王力宏、潘瑋柏20日登上杭州潮流音雄演唱會，范瑋琪今（21日）在IG貼出3人合照，寫下：「心滿意足，謝謝杭州～️」可見她坐在正中間，王立宏合潘瑋柏站一左一右，顯見好交情。她還貼出幾張大閘蟹照片，享用當地美食。

范瑋琪20日在杭州開唱。（翻攝范瑋琪IG）

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▲范瑋琪20日在杭州開唱。（翻攝范瑋琪IG）

不少粉絲留言，「天啊！是力宏」「媽呀！旁邊是王力宏嗎？好嚇人他現在」「王力宏還在...」「唯一潘瑋柏還沒出事」「歡迎范姐回歸舞台演出」，一些中國網友留言，希望范瑋琪多去中國開唱。

不過，或許是妝容問題，有人留言指照片中的范瑋琪，「咋一看以為蕭亞軒」「怎麼臉怪怪的？」「乍看想說范范在哪裡，是參加他們的演唱會還是？」「醫美吧⋯⋯很多明星不都那樣」「差點以為是嘟嘟人」。

范瑋琪今年6月在江蘇南通參加拼盤演唱會，被視為在中國正式復出，當時她語帶哽咽說：「我感覺好像，回到家的感覺⋯⋯大概有5年，都沒有回來⋯回來唱歌，然後你們今天⋯給了我好大的勇氣，給了我好大的面子⋯所以，謝謝你們，真的謝謝，感覺到你們對我的愛，還有沒有忘記范范，謝謝你們。」感謝在爭議過後仍然支持她的歌迷。


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