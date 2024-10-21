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施名帥拍戲遭暴打來真的！老婆不忍爆料「內傷就醫半年」

記者許逸群／台北報導

電影《默殺：無聲之地》日前舉辦首映會，施名帥攜手8月才公布婚紗照的老婆朱芷瑩一同亮相。7年前拍的《默殺》中，施名帥的挨打戲逼真，打鬥實戰經驗彷彿已先養成。朱芷瑩爆料，當時他是被打真的，回去之後嚴重內傷，去看中醫半年才好！

▲▼《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供)

▲施名帥在電影中的挨打戲相當逼真。（圖／鴻聯國際提供）

施名帥透露和導演柯汶利有長年好交情，在柯汶利一鳴驚人獲選奧斯卡最佳短片十強的《自由人》就擔綱男主角，合作至今共4部。施名帥說：「我們第一次合作就是他的畢業製作，我也是剛進入影像表演沒有很久，一路的合作都是從前期到拍攝，甚至到後期都會彼此分享創作過程，比較像一起成長的創作夥伴，有革命情感。」

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▲▼《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供)

▲《默殺：無聲之地》首映會。（圖／鴻聯國際提供）

施名帥在電影中飾演偷窺者，也是命案的嫌疑犯，有多場慘烈的挨打戲，包括被逮到警局時，遭飾演警官的張世暴力審問。施名帥首度看完成品後回憶：「印象深刻啊，就被打得很慘！張少懷在旁邊一直跟我說，這應該需要替身吧？很替我擔心的樣子。同一天還有一場在雨中被踹到內傷。」

▲▼《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供)

▲朱芷瑩出席首映會力挺老公施名帥。（圖／鴻聯國際提供）

他說早期拍這樣的類型一心只想把戲演好，便用土法煉鋼方式。同在首映會的張世立刻道歉說：「對不起施名帥，拍這場戲之前，他叫我用力打，真的打，所以拍好幾次我都真的來。」朱芷瑩看了於心不忍，且記得當時施名帥拍完回家，發現內傷嚴重，去看中醫看了大半年才好。

施名帥對於柯汶利導演滿是稱讚：「他對類型片的敏感度很高，直覺很強，很有節奏感的調度手法，給演員很大的空間，並且非常有耐心等待美好的時刻到來，很願意跟每個部門溝通，常常都是一顆鏡頭拍完，還會問每一組覺得怎麼樣？有沒有想要更好的表達，很願意協調溝通的導演。」

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關鍵字

默殺：無聲之地, 默殺, 施名帥, 朱芷瑩

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