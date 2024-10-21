柯震東領獎前「為什麼翻白眼」！親上火線37字首發聲 現場真實狀況曝

記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮雖然已落幕，仍有部分環節是網友的討論話題，包括被鍾欣凌點名時，柯震東疑似翻白眼的一幕。對此，本尊20日被釣出來親自回應了。

▲柯震東被拍到疑似翻白眼的一幕。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



鍾欣凌當時被Darren（邱凱偉）問到最希望誰拿下迷你劇集（電視電影）的男配角獎，她毫不猶豫地坦言是柯震東。沒想到鏡頭一轉拍台下，柯震東意外被捕捉到疑似翻白眼的畫面。

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▲柯震東親上火線澄清。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



面對爭議，柯震東在Threads解釋，現場的螢幕在他的正上方，所以疑似翻白眼的畫面，其實是他剛好眼睛往上看螢幕的瞬間，但一發現被拍，他就立刻看向舞台了，「網民的嘴……也可以說翻白眼」，附上3個哭笑不得的圖案，顯見他的心情。

▲柯震東下秒立刻看向舞台。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



儘管如此，柯震東還是想發文謝謝一起演對手戲的許瑋甯，「謝謝瑋甯用最好的真心跟表演把晚近劇組的柯震東變成于向立！謝謝妳的真誠！」

▲▼柯震東發感謝文（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



柯震東也想謝謝導演的肯定，「可能全世界只有你知道我的傷有多嚴重…當全世界再看到我出現一副沒事的樣子時，那些臭嘴都在說假新聞誇大傷勢時！只有導演看過我的傷！看著我怎麼走過來！並用最溫暖的態度跟誠心跟我說……你可以…我們可以……謝謝不夠善良的所有人…我們可以…我們做到了！」