台灣女性動作影集預告曝！隋棠化身「地表最強媽媽」

記者許逸群／台北報導

台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》今（21日）釋出正式預告。影片中火力全開，動作武打、爆破場面全都來，除了三對夫妻的婚姻挑戰外，豪華卡司陣容一字排開超驚豔！

▲王陽明與隋棠在劇中飾演「超殺特務夫婦」。（圖／鹿路電影提供）

預告中，只見隋棠跟周采詩身手俐落的與惡勢力正面對決，由曾沛慈所飾演「最成功的發明家」鄭美惠則是利用自己的超強發明技術幫助擊退壞人；三個先生們王陽明身陷危機等著被太太搶救，黃奇斌對拳擊冠軍老婆充滿崇拜，最帥魚販楊祐寧則是跟太太發出愛的呼喊：「妳想那個嗎？」

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▲唐宸禹在劇中飾演大毒梟。（圖／鹿路電影提供）

暌違台灣17年再度參與演出的「泰國林志穎」 唐宸禹（TAE）飾演國際集團大毒梟，將為整個小鎮帶來腥風血雨；金鐘獎實力派演員苗可麗飾演楊祐寧的媽媽，也是鄭美惠的大剋星；金鐘獎男主角游安順與一直在演出精進突破的禾浩辰飾演兩光警探二人組，聯手辦案會鬧出非常多笑話。

▲楊祐寧與曾沛慈飾演夫妻。（圖／鹿路電影提供）

不僅如此，還有史上最年輕的金馬獎最佳女主角林品彤，飾演虎媽隋棠的成熟女兒；宋芸樺飾演俏皮的特務小幫手，隋棠是她的超殺特務大偶像；夏朧則是飾演負責勾引王陽明的反派臥底；最後亮相的大彩蛋胡宇威，只見他滿頭銀白色頭髮，為觀眾留下滿滿好奇。